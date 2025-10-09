Salt, Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyor

Herkese açık ve ücretsiz program, 6 Ekim’de mimar Ayla Karacabey’in (1939-2012) fotoğraf arşivini (archives.saltresearch.org’da) erişime açtı.

7 Ekim’de Salt Galata’da mimarlık tarihçisi ve akademisyen Bülent Batuman’ın “Kamusal Mekân ve Politika: İşgal, İktidar, Gündelik Hayat” başlıklı bir konuşma yaptı. Batuman, konuşmasında gündelik hayatın özgürce var olduğu ve politikleşme potansiyelinin somutlaştığı yer olarak kamusal alana odaklandı.

Özellikle son on beş yılda kamusal mekânın politik niteliğine ilişkin dönüşümler üzerinde durdu.

MAÇKA’DA MİMARLIK YÜRÜYÜŞÜ

Salt’tan Orkun Dayıoğlu’nun yürütücülüğünde 11 Ekim Cumartesi saat 14.00’te kent yürüşü düzenlenecek. Program, 1940’lı yıllarda İstanbul’un en büyük kamusal alanlarından biri olarak gündeme gelen Maçka Parkı’nda gerçekleştirilecek. Günümüze kadar birçok mimari ve politik kararın ya