Salt'ın Perşembe Sineması başlıyor

Salt'ın Perşembe Sineması “Normal dediğin nedir ki?” programı 3 Kasım'da “Archipel” [Takımada] (2021) filminin gösterimiyle başlıyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2022 Perşembe, 08:22
Salt'ın Perşembe Sineması başlıyor
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Prömiyerini Şubat 2021’de Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde yapan “Archipel" [Takımada], 3 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleşecek gösterimin ardından, 4 Kasım Cuma’dan 6 Kasım Pazar gece yarısına kadar saltonline.org üzerinden izlenebilir.

"TAKIMADA" FİLM KONUSU

Kanadalı yönetmen Félix Dufour-Laperrière’in doğup büyüdüğü Québec eyaletinden Saint Lawrence Nehri üzerindeki “Bin Adalar”a uzanan film, belgesel ile animasyonun iç içe geçtiği yarı-kurgusal bir yolculuğu anlatıyor. 


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