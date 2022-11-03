Salt'ın Perşembe Sineması başlıyor
Salt'ın Perşembe Sineması “Normal dediğin nedir ki?” programı 3 Kasım'da “Archipel” [Takımada] (2021) filminin gösterimiyle başlıyor.
Prömiyerini Şubat 2021’de Uluslararası Rotterdam Film Festivali’nde yapan “Archipel" [Takımada], 3 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleşecek gösterimin ardından, 4 Kasım Cuma’dan 6 Kasım Pazar gece yarısına kadar saltonline.org üzerinden izlenebilir.
"TAKIMADA" FİLM KONUSU
Kanadalı yönetmen Félix Dufour-Laperrière’in doğup büyüdüğü Québec eyaletinden Saint Lawrence Nehri üzerindeki “Bin Adalar”a uzanan film, belgesel ile animasyonun iç içe geçtiği yarı-kurgusal bir yolculuğu anlatıyor.
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