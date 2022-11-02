02 Kasım 2022 Çarşamba, 19:58

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen festival, 1-3 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Başkanlığını Baran Mayda, yönetmenliğini Süleyman Civliz’in yaptığı festivalde film gösterimlerinin yanı sıra önemli başarılara imza atmış sinema profesyonelleri de izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen Nazif Tunç başkanlığında toplanacak jüride, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, yönetmen Ensar Altay, görüntü yönetmeni Kürşat Üresin, yönetmen Aydın Orak ve gazeteci Sevda Dursun yer alacak.

Festivalde yarışmanın yanı sıra söyleşi, atölye çalışmaları, konserler ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Birincinin 10 bin lirayla ödüllendirileceği yarışmada, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 3 bin 500 lira para ödülü verilecek.

Başvuruları 10 Kasım’a kadar devam edecek festivalle ilgili detaylı bilgiye, "www.bingolkisafilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.