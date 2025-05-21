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Samsun'da 19 Mayıs konseri: 'Yankılı Tepeler'

Samsun'da 19 Mayıs konseri: 'Yankılı Tepeler'

21.05.2025 13:47:00
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Haber Merkezi
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Samsun'da 19 Mayıs konseri: 'Yankılı Tepeler'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Samsun'da konser rüzgarı esti. Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde "Yankılı Tepeler" adlı senfonik şiiri seslendirdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SDOB) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Yankılı Tepeler" adlı senfonik şiirini şef Rengim Gökmen yönetiminde Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde seslendirdi. 

Eserin Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının atıldığı Samsun'daki Tütün İskelesi'nde sahnelenmesi rüzgarlı hava nedeniyle mümkün olamadı. Oğuzhan Balcı tarafından bestelenen ve librettosu Samsunlu profesör Yavuz Demir tarafından hazırlanan "Namazgah Tepe ve Duatepe, iki tepe arasında var kılınmak" konulu eser altı bölümden oluşuyor.

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki SDOB orkestra ve korosu solistler soprano Görkem Ezgi Yıldırım, tenor Veysel Barış Yanç, bariton Arda Aktar ve anlatıcı Okan Şenozan'a coşkuyla yüksek birliktelikte eşlik etti.

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