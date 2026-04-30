Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Balerin' balesinin prömiyerini yaptı

30.04.2026 19:50:00
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Balerin" balesini Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.

Bale sanatçısı bir annenin yanında büyüyen küçük bir kızın annesi gibi balerin olma hayaliyle başladığı yolculuktaki eğitim sürecini ve profesyonel bir sanatçı olarak sahneye çıkışını konu alan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Librettosunu ve rejisörlüğünü Görkem Cengiz'in yaptığı eserin müziği Antonio Vivaldi, Fırat Aktav, Çağaç Arın Öztornacı, Özdeğer Bilgen ve Anna Tarakanova Shvetcov'a ait.

11 farklı koreografiden oluşan eserin koreografisini Buse Cengiz, Damla Oktay, Rüya Özvar, Arzu Kaya, Zeynep Bengier, Özlem Özdemir, Yunus Emre Örgüt ve Çağıl Han Öztornacı üstlendi.

Eserin dekor ve kostüm tasarımını Zekiye Şimşek, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon tasarımını ise Murat Turgut hazırladı.

Kapalı gişe prömiyeri yapılan tek perdelik bale, sanatseverlerden ilgi gördü.

"Balerin" balesi 2, 14 ve 16 Mayıs'ta yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İlgili Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Venera Ensemble' konseri düzenledi
Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Venera Ensemble' konseri düzenledi "Venera Ensemble" konseri Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sanatseverlerin beğenisine sundu.
Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Latin Melodileri' konseri düzenleyecek
Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Latin Melodileri' konseri düzenleyecek "Latin Melodileri" konseri Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından müzik tutkunları ile buluşacak.
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Günü'nü 5 koreografiyle kutladı
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Günü'nü 5 koreografiyle kutladı 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü'nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 farklı koreografi sahnelendi.