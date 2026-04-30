İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans Günü'nü 5 koreografiyle kutladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 29 Nisan'da kutlanan Dünya Dans Günü'nde, 5 farklı koreografiyle sahnedeydi.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, gösteri Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dansın belirgin bir dramatik eylem ve anlatı taşımasını savunan ve klasik balenin öncüsü kabul edilen Jean-Georges Noverre'nin doğum günü anısına kutlanan Dünya Dans Günü, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) ve UNESCO ortağı Uluslararası Dans Komitesi tarafından ilk kez 1982'de kutlanmaya başlandı. Bu özel günün amacı, siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek, sanatın evrenselliği içerisinde eğlenmek ve kutlamaktır.

UNESCO’ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsünün her yıl yayımladığı dansın evrensel ve birleştirici gücünü vurgulayan Dünya Dans Günü bildirgesinin, bu yıl Kanadalı koreograf Crystal Pite tarafından yazılan metni, etkinlik öncesi bale sanatçısı Deniz Kılınç Tunçeli tarafından okundu.

İDOB dansçılarının sahnede olduğu kutlamada, Dong Kyu Kim’in koreografisi ve Jiho Jang’in müziği ile "Heyecan", Ebru Cansız'ın koreografisi ve Camille Saint-Saens'ın müziği ile "Unison", Deniz Özaydın'ın koreografisi ve Antonin Dvorak’ın müziği ile "Interwoven", Çiğdem Erkaya Öztürk'ün koreografisi ve Antonio Vivaldi-Johann Sebastian Bach'ın müzikleri ile "Kurgu", Alper Marangoz'un koreografisi ve Ulvi Cemal Erkin'in müziği ile "Köçekçe: Bir Rapsodi" sanatseverlerle buluştu.