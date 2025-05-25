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'Burası daha ucuz' dedi: Ünlü manken Türkiye'den taşınıyor!

'Burası daha ucuz' dedi: Ünlü manken Türkiye'den taşınıyor!

25.05.2025 17:37:00
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Haber Merkezi
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'Burası daha ucuz' dedi: Ünlü manken Türkiye'den taşınıyor!

Ünlü model Simge Ünal, Dubai’ye taşınmak için hazırlıklara başladı. “Dubai, İstanbul’dan daha ucuz” diyen Ünal, Bodrum ve İstanbul’daki fiyatlarla yaptığı kıyaslamayla dikkat çekti.

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve iddialı tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü model Simge Ünal, şimdi de Dubai’ye taşınma kararıyla adından söz ettiriyor. Şu sıralar tatil için Dubai’de bulunan Ünal, bu lüks şehrin İstanbul’dan daha uygun fiyatlara sahip olduğunu belirterek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dubai’ye taşınmak için gün saydığını belirten Simge Ünal, Türkiye’deki bazı fiyatları örnek göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bodrum’da lahmacun fiyatının sezonda 2 bin 500 liraya çıkacağı söyleniyor. Dubai’de 750 liraya yedim. Burası dünyanın en lüks yeri olmasına rağmen...

O yüzden Dubai’ye taşınma kararımda zorlanmayacağım çünkü daha ucuz. İstanbul’da lüks bir yerde kahve 500-600 liraya satılırken, Dubai’de 400 lira.

Ülkemiz çok güzel ama fırsatçılık yapılıyor.”

Dubai'nin yaşam maliyetiyle ilgili yaptığı kıyaslamalar sosyal medyada gündem olan Ünal, bu çıkışıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ünlü modelin Dubai’ye ne zaman taşınacağı ise merak konusu oldu.

İlgili Konular: #manken #ucuz

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