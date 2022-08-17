Sanal müze gezileri, fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştiriyor
Kanadalı bilim insanları, yalnız yaşayan ve yalnızlık çeken 65 yaş üstü yetişkinlerde internet üzerinden yayınlanan sanal müze gezisi gibi faaliyetlerin sosyal izolasyon, mutluluk, yaşam kalitesi ve kırılganlık duygularında kayda değer olumlu gelişme gösterdiğini ortaya koydu.
Montreal Üniversitesi’nden bilim insanları, karantinayla başlayan fiziksel ve zihinsel problemlerin 65 yaş üstü kişilerde daha fazla risk yaratmasından yola çıkarak, internet üzerinden yayınlanan sanal aktivitelerin kişilerin mutluluk ve refahında nasıl bir rol oynadığını araştırdı. 106 kişiden iki grup oluşturuldu ve birinci gruba 3 ay boyunca haftada bir Montreal Güzel Sanatlar Müzesi web sitesinden sanal gezi yaptırıldı.
İkinci grup ise 3 ay boyunca hiçbir etkinliğe katılmadı.
Birinci grup, Ocak ile Nisan 2022 tarihleri arasında 6 ila 8 kişilik gruplar halinde 45 dakika boyunca cihazlar üzerinden müzenin sanal ve rehberli turuna katıldı. Deneklerin 3 ay sonunda sosyal izolasyon, mutluluk, yaşam kalitesi ve kırılganlık duygularında kayda değer artış olduğunu tespit eden bilim insanları, en yüksek olumlu gelişmeyi "kırılganlık" duygusunda tespit ettiklerini ifade etti.
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