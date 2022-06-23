'Sanat birleştirir: Artopolx39 Galeri Sergisi' sanatseverlerle buluştu
Artopol ve 39 Galeri’nin ilk kez birlikte yol aldığı “Artopol X 39 Galeri” sergisi 39 Kalamış Marina Hotel & Restaurant‘ta düzenlenen gala ile sanatseverlere buluştu. Açılışa sonrasında Ezgi Çıkrıkçı dinletisi eşliğinde keyifli dakikalar yaşandı.
Farklı kuşaklardan sanatçıların bir araya geldiği, çeşitli ve birbirinden farklı form ve tekniklerdeki işlerin ekol oluşturduğu bu seçki, Anadolu yakasında sanatın kalbi oldu.
İki kadın girişimci, Münteha Adalı ve Pınar Türker Uygun’un bir araya geldiği “Sanat birleştirir!” temasıyla oluşturdukları bu proje, sanatın çoklu görme olasılıklarını ortaya koymak, izleyici ve sanat eseri arasında bir iletişim ağı oldu.
“Artopol X Kalamış 39” karma sergisinde; Anate Vicente, Aslışah Erdem, Ayşe Ataman, Ceylan Dökmen, Çağla Saydağ Karter, Ece Gauer, Edi Yakar, Esra Yıldırım, Ferruh Karakaşlı, Güzel Bakır, Hülya Sözer, Maryam Salahi, Murat Cimi, Quasimotho, Salim Başyiğit, Sayat Uşaklıgil, Serap Gümüşoğlu, Umur Çamaş, Ümit Çamaş, Veysel Daşçı, Yücel Dönmez ve Zeynep Akgün’ün işleri yer alacaktır. Dilara Orhan’ın küratörlüğünü üstlendiği ve “Çeşitlilikten gelen zenginlik!” mottosu ile birlikte yola çıkılan bu buluşma sergisi 22 Haziran – 5 Ağustos 2022 Tarihleri arasında her gün 39 Kalamış Marina Hotel & Restaurant içinde bulunan, 39 Galeri adlı mekanda ziyarete açıktır.
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