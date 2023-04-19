‘Sanat dünyası unutturmayacak’

Yayınlanma: 19.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 04:41

Bu yılki gündem doğal olarak 6 Şubat depremleri ve kültür sanat alanının bu konuda yaraları sarmaya nasıl yardımcı olabileceğiydi. Ancak ilk olarak Yasin Oral’a neden kültür sanata destek verdikleri sorusu soruldu. Çünkü sponsorlukların yanı sıra, Paribu Cineverse adı altında Türkiye’deki en geniş sinema salonu ağının işletmesi de geçen yıldan bu yana onlarda. Yasin Oral her yerde olduğu gibi yine aynı yanıtı verdi: “Çünkü kültür sanatı seviyoruz...” Oral, deprem bölgesine gidebildikleri ilk günden bu yana destek olduklarını söyleyerek “Felaketi yaşamayanlar belki de bir gün bir şeyleri unutacak. Amacımız unutturmamak” diye konuştu.

Oyuncu Mert Fırat ise kurucularından olduğu İhtiyaç Haritası’yla ilk gününden itibaren uzun süre bölgede kalarak depremzedelerin ihtiyaçlarını giderdi. Fırat, daha önce benzer felaketlerin yaşanmasına karşın yine aynı acıların yaşandığına vurgu yaparak, örgütsüzlüğün yarattığı sorunlara değindi. Fırat, örgütlülüğün faydasını kendi sektöründen örnekler vererek açıkladı. Başarılı oyuncu, “Biz sanat etrafında örgütlenirken, deprem sonrası toplanan yardımlarda ortaya çıktı ki, biz örgütlü olduğumuz için yardımları çok daha rahat ve etkili bir şekilde toplayabiliyoruz” diye konuştu. Mert Fırat deprem bölgesini anlatırken duygusal anlar yaşadı.

‘BUNLAR YAŞANMASIN DİYE’

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner de İKSV’nin deprem bölgesindeki müzik öğrencileri ve öğretmenleriyle ilgili başlattıkları fondan bahsetti. Tülin Özen yaşanan felaketlerden sonra bütün diğer alanlar çalışmalarını sürdürürken kültür sanat sektöründeki etkinliklerin durması beklentisinin “Haksızlık” olduğunu söyleyerek “Yaptığımız mesleği böyle felaketler yaşanmasın diye yapıyoruz. Sorguluyoruz, zaaflarımızı ortaya döküyoruz. Faciaya katkı sağlamış insanlar bile ertesi gün işini gücünü yapmaya devam ederken biz edemiyoruz” dedi.