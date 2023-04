Dövme sanatçısı uyardı: 'Dövmenin en büyük düşmanı güneş ışığı'

Yayınlanma: 17.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 07:00

Türkiye'de dövme yaptıranların sayısının gün geçtikçe artığını söyleyen ödüllü dövme sanatçısı Fahrettin Demir, yapılacak dövme seçinin kritik olduğunu söyledi. Çalışma tarzını 'realizm ağırlıklı pentürö' olarak tanımlayan Demir, "Boyanın, fırçanın tadının okunabildiği dövmeler yapmak beni cezbediyor" dedi.

Demir, “Bir Monet tablosuna baktığınızda boyanın dokusunu izlersiniz. İşte anlatmak istediğim tam olarak bu. Benim için dövme yapmak tutkudur, bağımlılıktır. Dövme ilgilendiğim görsel sanatların içinde en keyif alarak yaptığım şey. Fırça yerine iğne kullanarak resim yapmayı seviyorum" diye konuştu.

“DÖVME SEÇİMİ KRİTİK BİR KARARDIR"

Yapılacak dövmenin tasarımının kendisinin yaptığını belirten Demir, "Dövme seçimi önemli çünkü dövmeyi yaptıracağınız kişiyi seçmek ne yaptıracağınızdan daha kritik bir karar. Sonuçta istediğiniz şey o kişinin ellerinde şekillenecek ve sanatçı ne kadar iyiyse dövme de o kadar iyi olacak. Genelde ne istediğini bilen bir müşteri kitlem var ve bu konuda bana çok güveniyorlar. Yapılacak dövmenin tasarımını bizzat kendim yapıyorum ve karar verme aşamasında şimdiye kadar öyle çok zorlandığım bir durum olmadı" ifadelerini kullandı.

Dövmenin bakımının özen istediğini vurgulayan Demir, "İlk günlerdeki yoğun bakım sürecinden sonra da çok severek yaptırdığınız dövmenize iyi bakmaya devam etmelisiniz. Bol bol su içerek ve her duştan sonra dövmelerinizin olduğu bölgelere nemlendirici krem sürmeniz cildinizin uzun sure nemli kalmasını ve dolayısıyla cildinizin saydamlığı artacağı için dövmeleriniz daha canlı ve parlak görünecektir. Dövmenizin en büyük düşmanı güneş ışınlarıdır. Bu nedenle yazın özellikle öğlen saatlerinde dövmelerinize güneş kremi sürmeniz dövmenizi uzun sure canlı tutmanıza yardımcı olur" dedi.

“REKABET YARATICILIĞI BESLEYEN BİR OLGU"

Bilginin paylaştıkça çoğaldığına inandığını söyleyen Demir, şöyle konuştu: