Sanat Güncesi

Yayınlanma: 07.05.2024 - 11:02

Güncelleme: 07.05.2024 - 11:02

Tiyatro





Ankara DT “Siyahlı Kadın”





Ankara Devlet Tiyatrosu'nun seyircilerini heyecanlandıracağı bir oyunla buluşmaya hazır mısınız? Susan Hill'in kaleminden çıkan "Siyahlı Kadın (Bir Hayalet Oyunu)" adlı eser, 08, 09, 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'de Etimesgut CKM Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.





Arthur Kipps, bir Noel gecesi, arkadaşlarının etrafında anlatılan hayalet hikâyeleri arasına gerçek bir yaşam öyküsü katmaya karar verir. Ancak bu hikâye, sıradan bir anlatı değildir. Kipps, yaşadığı korkunç ve tüyler ürpertici olayları anlatarak, içinde bulunduğu lânetten kurtulmaya çalışır.





Ancak tek başına bu lânetten kurtulamayacağını düşünen Kipps, genç bir aktörle anlaşarak bu zorlu yolculuğa birlikte çıkar. Tiyatro sahnesinde, korku dolu bir yolculukta, gerçeklikle kurgunun iç içe geçtiği bu hikâye, seyircilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Yönetmenliğini Mesut Turan'ın üstlendiği oyunda, Ayşe Hacımirzaoğlu'nun çevirisiyle Stephen Mallatratt'ın oyunlaştırdığı eser, seyircileri soluksuz bırakacak. Etimesgut CKM Sahnesi'nde gerçekleşecek olan bu unutulmaz deneyimi kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın!





Ankara DT “ Son Gece Mahallesi ”





Ankara Devlet Tiyatrosu'nun seyircilerini derinden etkileyecek bir oyunuyla daha buluşmaya hazır olun! Pınar Gürbüzoğlu'nun kaleminden çıkan "Son Gece Mahallesi" adlı eser, 07-11 Mayıs tarihleri arasında saat 20.00'de Küçük Tiyatro'da seyircilerle buluşacak.





Karanlıkta kalan suçların izini sürmek için bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Suçun sadece yasalara ya da ahlaka aykırı davranışlarla sınırlı olmadığını düşünenler için bu oyun kaçırılmayacak bir deneyim sunuyor. Yönetmenliğini Ç. Umut Tanyolu'nun üstlendiği oyunda, Pınar Gürbüzoğlu'nun derin karakterleri ve etkileyici hikayesi seyircileri bekliyor. Fuat karakteriyle tanışarak karanlıkta kalan suçların gerçek yüzünü görmeye hazır olun.





Eğer suçun sadece yüzeye çıkan kısımlarıyla değil, derinlerde saklı olanlarıyla da ilgileniyorsanız, "Son Gece Mahallesi" sizin için doğru bir tercih olabilir. Biletlerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın ve bu unutulmaz deneyimi yaşamak için hazır olun!





İzmir DT “İkinci Caddenin Mahkûmu”

İzmir Devlet Tiyatrosu, seyircilerini unutulmaz bir Amerikan trajikomedisine davet ediyor! Neil Simon'un kaleminden çıkan "İkinci Caddenin Mahkûmu" adlı oyun, 07-10 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'de Konak Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.





Oyun, tipik bir Amerikan orta sınıf ailesi olan Mel ve Edna'nın hikayesini anlatıyor. Amerikan buhranının gölgesinde geçen bu trajikomik öyküde, Mel ve Edna'nın, Amerikan kapitalizminin ve maddeci değerlerinin sembolü haline gelen İkinci Cadde'deki evlerinde nasıl mahkûmlara dönüştüklerine tanıklık ediyoruz.





Mel ve Edna, İkinci Cadde'deki evlerinden pek çok şeyden şikâyet etseler de, bir türlü bu ortamı terk edemezler. New York'ta sinir krizinin eşiğinde dolaşan bu çiftin yaşamı, gürültücü komşular, umursamaz doktorlar, trafik ve hava kirliliği gibi modern hayatın zorluklarıyla doludur. Mizahi bir dille anlatılan bu hikâyede, yaşamı kolaylaştırmak için geliştirilen teknolojilerin zaman zaman hayatı nasıl da zorlaştırdığı vurgulanır. Yönetmenliğini Y. Evren Serter'in üstlendiği oyunda, Cemil Büyükutku'nun çevirisiyle Neil Simon'un eseri, seyircilere eğlenceli ve düşündürücü bir deneyim sunacak.





Sivas DT “Başıboş”





Sivas Devlet Tiyatrosu seyircilerini, sıra dışı bir hikâyenin içine davet ediyor! Adam Szymkowicz'in kaleme aldığı "Başıboş" adlı oyun, 09, 10 ve11 Mayıs tarihlerinde saat 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircilerle buluşacak.





Teddy, rutin teslimatlarına devam ederken, bir kargoyu teslim ettiği ev sahibinden beklenmedik bir teklif alır. Agorafobisi nedeniyle dış dünya ile sınırlı iletişim kuran Celia, Teddy'yi akşam yemeğine davet eder. Teklifi kabul eden Teddy, bu davetin yeni evindeki ilk akşamı olacağının farkında değildir. Ancak işler, Celia'nın beklediği gibi gitmez. Kendini tüm sosyal dinamiklerden izole eden Celia, yalnızlığını yeni ev arkadaşı Teddy ile paylaşmaya başlamışken, kapıda davetsiz bir misafir belirir. Bu beklenmedik misafirin ortaya çıkmasıyla olaylar daha da karmaşık bir hal alır.





Yönetmenliğini Ebru Kara'nın üstlendiği oyunda, Servet Sibel Aybar'ın çevirisiyle Adam Szymkowicz'in eseri, seyircilere sürprizlerle dolu bir deneyim sunacak. Başrolde yer alan karakterlerin karmaşık ilişkilerini ve yaşadıkları zorlu anları keşfetmek için biletlerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın!





Opera ve Bale





Samsun DOB “Muhteşem Süleyman”





Samsun Devlet Opera ve Balesi seyircilerini Osmanlı tarihine unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor! "Muhteşem Süleyman” Operası, Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın yaşamının önemli kesitlerini sahneye aktarıyor.





Çocukluğundan itibaren şahit olduğu taht mücadelelerinden duyduğu korku ve endişeleri, Yavuz Sultan Selim'in tahta geçmesiyle son bulan Süleyman, gençliğini Manisa sancağında geçirirken halkın sevgisine mazhar olur ve en güçlü dostluğunu kuracağı Pargalı İbrahim'le tanışır. Tahta geçtikten sonra hayatının aşkı olan ve Hürrem Sultan olarak tanınan Alexandra ile karşılaşır ve imparatorluğun daha da güçlenmesini sağlayacak bir döneme imza atar.





Ancak güçlü liderlik dönemi boyunca devletin devamlılığı ve otoritenin korunması için zor kararlar almak zorunda kalır. En sevdiği dostu Pargalı İbrahim'in ve şehzadesi Mustafa'nın ölüm kararları gibi pişmanlıklar ve vicdan azabıyla dolu bir süreç yaşar. Zigetvar'ı fethetme girişimiyle, yaşamının son dönemindeki teselliyi arar, ancak nefesi Zigetvar'ın düşüşünü görmeye yetecek midir?





Eğer Osmanlı tarihine ilgi duyuyor ve büyüleyici bir operayla tarihi bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız, 11 Mayıs Cumartesi günü, saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda "Muhteşem Süleyman Operası"nı kaçırmayın!





Konser





CSO Ada Ankara / Ankara Tango Festivali – Bir Tango Hikayesi





Ankara Capital Tango Okulu'nun düzenlediği heyecan verici bir etkinlikle karşınızdayız! Ankara Tango Festivali'nin altıncısı kapsamında gerçekleştirilecek olan "Bir Tango Hikayesi" konseri, tango tutkunlarını unutulmaz bir deneyime davet ediyor.





09 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salonu'nda gerçekleşecek olan bu özel konserde, uluslararası bir tango orkestrası olan "Ivan Talanın & Tango En Vivo" eşliğinde dünyaca ünlü Arjantinli Tango sanatçısı Grande Maestros Sebastian Arce & Maria Marinova ve profesyonel uluslararası dansçılar sahne alacak.





Bu özel gecede, tango tutkunları büyüleyici bir hikâyenin içine çekilecek ve müziğin ritmine kapılarak unutulmaz anlar yaşayacaklar. Ankara'nın tango tutkunlarını buluşturan bu etkinliği kaçırmamak için biletlerinizi şimdiden ayırtmayı unutmayın!





CSO Ada Ankara / "Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik"





Levent Yüksel'in müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası olan 30. yılını kutlamak için heyecan verici bir etkinlikle karşınızdayız! 11 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de CSO Ada Ana Salonu'nda gerçekleşecek olan "Levent Yüksel 30. Yıl Senfonik" konseri, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.





Levent Yüksel, 1993 yılında hayatımıza dokunan ve solistlik kariyerine zirvede başladığı "Med Cezir" albümü ile tanınır. 30. yıl dönümü için özel olarak hazırlanan bu konserde, Levent Yüksel'in tüm albümlerinden seçilmiş en sevilen şarkılar, senfonik bir orkestra eşliğinde seslendirilecek. Bu muhteşem atmosferde, dillere pelesenk olmuş şarkıların büyüsüne kapılacaksınız.





Eğer Levent Yüksel'in unutulmaz şarkılarını senfonik bir deneyimle dinlemek istiyorsanız, 11 Mayıs Cumartesi günü için CSO Ada Ana Salonu'nda yerinizi ayırtmayı unutmayın! Bu özel konser, müzikseverler için unutulmaz bir gece vaat ediyor.





Sergi





Çağdaş Sanatlar Merkezi / Yüzyılın Tanığı: Cumhuriyet





Cumhuriyet gazetesinin 100. yıl sergisi, gazetenin özgün ve ilkeli duruşunun yüz yıllık öyküsünü ziyaretçilere sunuyor. Atatürk'ün adını verdiği ve Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet gazetesi, tarih boyunca birçok zorlukla karşılaştı. Ancak bu zorluklar, gazetenin direncini ve bağımsız tutumunu daha da pekiştirdi.





Gazete, sıkıyönetim yasakları, yazarların tutuklanması, işkence görmesi ve hatta öldürülmesi gibi zor zamanlardan geçti. Ancak Cumhuriyet'i Cumhuriyet yapan ilkeler ve düşünceler, her defasında güçlü bir şekilde ayakta durdu. Gazete, okurlarının ve ilkelerinin desteğiyle, basının özgürlüğünü ve bağımsızlığını korumak için mücadele etti.





Cumhuriyet gazetesi, aynı zamanda gazetecilik alanında kendini geliştirmek isteyenler için bir okul işlevi gördü. Yıllarca, yazılı ve görsel basın alanı, Cumhuriyet okulundan yetişmiş gazetecilerle beslendi.





1992'de kurulan Cumhuriyet Vakfı'nın desteğiyle, Cumhuriyet gazetesi patron olmaksızın tek başına varlığını sürdürdü. Bu, dünya basın tarihinde benzerine pek rastlanmayan bir durumdur. Gazetenin varlığını sürdürmesinde en büyük etken, okurları, çalışanları, yazarlarının direnci ve çabasıdır. 100. yıl sergisi, 8-27 Mayıs tarihleri arasında, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşacak. Nice 100 yıllara ulaşma dileğiyle.





İstanbul Modern "Renzo Piano: Yerin Ruhu"





İstanbul Modern, mimariye ve sanata olan tutkusunu Renzo Piano'nun eserlerine odaklayarak özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor: "Renzo Piano: Yerin Ruhu". Bu sergi, İstanbul Modern'in altı yıllık bir tasarım ve yapım sürecinin ardından yeni müze binasının mimarisine dikkat çekiyor.





Renzo Piano'nun liderliğindeki Renzo Piano Building Workshop (RPBW) tarafından tasarlanan yeni bina, Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern'in 2004 yılında kapılarını açtığı yerde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi başlığı, Piano'nun yapılarında çevresel unsurları ve fiziksel olmayan değerleri bir araya getirme vizyonuna atıfta bulunarak onun mimari anlayışına selam duruyor.





Sergide, Renzo Piano'nun İstanbul Modern için Boğaziçi ve İstanbul'un özel ışığı ve atmosferinden esinlenerek tasarladığı yeni müze binasının tasarım süreci ve yapı bileşenleri detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca Piano'nun dünya genelindeki kültür-sanat projeleri ve İstanbul Modern'in kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği dönüşümler de sergileniyor.





"Renzo Piano: Yerin Ruhu" sergisi, müzenin zemin katında, kütüphanenin girişinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Ayrıca, İstanbul Modern'in yeni binasıyla ilgili olarak Renzo Piano Vakfı tarafından hazırlanan Türkçe ve İngilizce monografi, yeni bina serüveninin detaylarını okuyuculara sunuyor. Bu özel sergi, 31 Aralık 2024 tarihine kadar İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.





Çağdaş Sanatlar Merkezi "Yerle Gökyüzü Arasında / Entre Ciel et Terre" Selçuk Demirel





Institut français Türkiye/Ankara, sanatseverleri çizer Selçuk Demirel'in benzersiz dünyasını keşfetmeye davet ediyor. "Yerle Gökyüzü Arasında / Entre Ciel et Terre" adını taşıyan bu sergi, Demirel'in çizimlerinden oluşuyor ve hem şiirsel hem de angaje bir içeriğe sahip.





Sanatçının eserleri, gezegenimizin kırılgan güzelliğine ve çevresel endişelere dikkat çekiyor. İklim değişikliği gibi çağımızın en büyük zorluklarından biri hakkında farkındalık yaratırken, her bir çizim insan ve çevre arasındaki hassas dengeyi temsil ediyor.





Demirel'in eserleri, türlerin kırılganlığını ve ortak varlığımızı koruma sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Mizah duygusunu da işleyen sanatçı, izleyicileri harekete geçmeye çağırıyor ve düşündürücü bir deneyim sunuyor. Sergi metinleri, Selçuk Demirel'in “Ağaçname - Sen Ne Güzel Bir Ağaçsın!” adlı kitabından alınmıştır ve sergi, 25 Mayıs 2024 tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyaret edilebilir. Bu sergi, sanatseverlere Demirel'in benzersiz sanatını ve çevresel duyarlılığını keşfetme fırsatı sunuyor.





Kitap





İBB Yayınları "Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Edebiyatı" – Ahmet Bozkurt





Ahmet Bozkurt'un kaleme aldığı "Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Edebiyatı" adlı kitap, Türk edebiyatının Cumhuriyet dönemindeki evrimini ve dilsel gelişimini inceliyor. Kitap, Türk edebiyatının geçirdiği değişim ve dönüşümü, tarihsel ve toplumsal bağlamlar içinde ele alarak, edebiyatın yönelimlerini ve tarihsel kırılma anlarını irdeliyor.





Yazar, edebi türler, kavramsal sorunlar, toplumsal, tarihsel ve kültürel dinamikler üzerinden edebiyatın gelişimini anlatıyor. Kitap, Türk edebiyatının 100 yıllık seyrini, şiir, roman, öykü, dramatik edebiyat, folklor, eleştiri, mizah, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi farklı alanlarda ele alarak geniş bir perspektif sunuyor.



