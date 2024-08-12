Sanat, müzik ve sinema: Bu haftanın öne çıkan kültürel etkinlikleri...

Yayınlanma: 12.08.2024 - 12:26

Güncelleme: 12.08.2024 - 12:26

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

SANAT FUARLARI

Yerel Topluluklar Sanat Fuarı (Santa Fe, ABD): New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde 15 Ağustos'ta başlayacak olan fuar, Kuzey Amerika kıtasındaki yerli halkların kültürü, gelenekleri ve günlük yaşamını yansıtan sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak.

KONSERLER

Taylor Swift: 15 ve 20 Ağustos'ta Londra'da sahne alacak.

Paul McCartney: 14 ve 15 Ağustos'ta Manchester'da konser verecek.

Coldplay: 15 ve 18 Ağustos'ta Münih'te performans sergileyecek.

AC/DC: 15 Ağustos'ta Paris'te, 17 Ağustos'ta Dublin'de sahne alacak.

Justin Timberlake: 15 Ağustos'ta Amsterdam'da konser verecek.

Metallica: 16 ve 18 Ağustos'ta Minnesota'da izleyicilerle buluşacak.

Bruce Springsteen: 15 ve 18 Ağustos'ta Pennsylvania'da sahne alacak.

Red Hot Chili Peppers: 17 Ağustos'ta Ohio'da konser verecek.

Deep Purple: 14 ve 15 Ağustos'ta Florida'da ABD turnesi kapsamında sahne alacak.

FİLM FESTİVALLERİ

Edinburgh Uluslararası Film Festivali (Edinburgh, İskoçya): 15 Ağustos'ta başlayacak olan festivalde, ABD'li ünlü film yapımcısı Thelma Schoonmaker ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Saraybosna Film Festivali (Saraybosna, Bosna Hersek): 16 Ağustos'ta başlayacak olan festivalde, 54 film farklı kategorilerde ödüller için yarışacak.

VİZYONA GIRECEK FİLMLER

"Alien: Romulus": Fede Alvarez'in yazıp yönettiği korku ve bilim kurgu filmi.

"Didi": Sean Wang'ın yazıp yönettiği komedi filmi.

"Skincare": Austin Peters'ın yönettiği gerilim filmi.

"Ryan's World the Movie: Titan Universe Adventure": Albie Hecht imzalı animasyon komedi.

"My Penguin Friend": Jean Reno'nun yer aldığı yeni film.

"Close to You": Kanadalı oyuncu Elliot Page'in yazıp başrolde oynadığı film.

"Rob Peace": Jay Will ve Mary J. Blige'in başrolde olduğu film.

"bUMS": Jason Raphael'in yazıp yönettiği film.