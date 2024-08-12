Sanat, müzik ve sinema: Bu haftanın öne çıkan kültürel etkinlikleri...
Bu hafta dünya genelinde çeşitli şehirlerde birçok etkinlik düzenlenecek ve bu etkinlikler sanat, müzik, film ve daha birçok alanda sanatseverleri buluşturacak.
Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarlarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.
SANAT FUARLARI
Yerel Topluluklar Sanat Fuarı (Santa Fe, ABD): New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde 15 Ağustos'ta başlayacak olan fuar, Kuzey Amerika kıtasındaki yerli halkların kültürü, gelenekleri ve günlük yaşamını yansıtan sanatsal çalışmalara ev sahipliği yapacak.
KONSERLER
Taylor Swift: 15 ve 20 Ağustos'ta Londra'da sahne alacak.
Paul McCartney: 14 ve 15 Ağustos'ta Manchester'da konser verecek.
Coldplay: 15 ve 18 Ağustos'ta Münih'te performans sergileyecek.
AC/DC: 15 Ağustos'ta Paris'te, 17 Ağustos'ta Dublin'de sahne alacak.
Justin Timberlake: 15 Ağustos'ta Amsterdam'da konser verecek.
Metallica: 16 ve 18 Ağustos'ta Minnesota'da izleyicilerle buluşacak.
Bruce Springsteen: 15 ve 18 Ağustos'ta Pennsylvania'da sahne alacak.
Red Hot Chili Peppers: 17 Ağustos'ta Ohio'da konser verecek.
Deep Purple: 14 ve 15 Ağustos'ta Florida'da ABD turnesi kapsamında sahne alacak.
FİLM FESTİVALLERİ
Edinburgh Uluslararası Film Festivali (Edinburgh, İskoçya): 15 Ağustos'ta başlayacak olan festivalde, ABD'li ünlü film yapımcısı Thelma Schoonmaker ile bir söyleşi gerçekleştirilecek.
Saraybosna Film Festivali (Saraybosna, Bosna Hersek): 16 Ağustos'ta başlayacak olan festivalde, 54 film farklı kategorilerde ödüller için yarışacak.
VİZYONA GIRECEK FİLMLER
"Alien: Romulus": Fede Alvarez'in yazıp yönettiği korku ve bilim kurgu filmi.
"Didi": Sean Wang'ın yazıp yönettiği komedi filmi.
"Skincare": Austin Peters'ın yönettiği gerilim filmi.
"Ryan's World the Movie: Titan Universe Adventure": Albie Hecht imzalı animasyon komedi.
"My Penguin Friend": Jean Reno'nun yer aldığı yeni film.
"Close to You": Kanadalı oyuncu Elliot Page'in yazıp başrolde oynadığı film.
"Rob Peace": Jay Will ve Mary J. Blige'in başrolde olduğu film.
"bUMS": Jason Raphael'in yazıp yönettiği film.
En Çok Okunan Haberler
-
- O sözleri yargıya taşınıyor!
- Adanalı bunu unutmaz!
- 'MHP’siz hayat hayali sırıtıyor'
- Üniversiteliye rant sürgünü
- Tarihi başarısızlık!
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- Binaya el koyma istemi!
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Tezinden ‘CHP’ çıktı