Sanat, teknolojiyi anlamaya çalışıyor

13 Kasım 2021 Cumartesi, 02:00

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü, yıllarca metroyla önünden geçtiğim, ama merak etmeme karşın bugüne kadar hiç görmediğim bir kampustu. Girişinden sonra ring otobüslerle gideceğiniz yere vardığınız, acelesi olan öğrencilerin kampusa giren araçlara otostop çektiği dev bir kampus. İçini görmek için “Yarının Dünyasına İvmeyle” sergisi bahane oldu. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin SIGMA işbirliği ile düzenlediği, bilim ve teknolojideki üstel ilerlemenin hayatımıza ve insana yansımalarını sanatçılar Engin Beyaz, Hakan Gündüz, Numan Okutan, Ozan Türkkan ve Nergiz Yeşil’in gözünden aktaran bir sergi. 30 Kasım’a kadar, YTÜ Davutpaşa Kampüsü’nda bulunan Tarihi Hamam’da ziyaret edilebilir. Özellikle serginin bulunduğu Tarihi Hamam ve çevresi İstanbul’un merkezi yerlerinden birinde olsa büyük ilgi çekerdi.

Sergide çok sayıda eser yok, bunu önceden belirtmekte fayda var. Yani, Davutpaşa’ya gitme “zahmetine” girilecekse, sergiyle birlikte yapılan söyleşilerden birine katılmak için gidilmesi daha yararlı olabilir.

RESİM, SES, YAPAY ZEKÂ...

Küratörlüğünü Eşref Alemdar’ın yaptığı sergi, ziyaretçileri teknolojideki en son gelişmelere dönük iç görülere ve tartışmalara davet ederken yaşamımıza girecek olan çetrefili sürekli artan teknolojilere de işaret ediyor ve anlamayı amaçlıyor. Sergide Engin Beyaz’ın, etrafımızı saran iletişim ağlarını ve teknolojiyi sembolize eden dev örümcek ağları, Ozan Türkkan’ın yaşamın başlangıcına ve döngüsüne adanmış ses, yapay zekâ ve makine öğrenimi desteğiyle oluşturduğu video yerleştirmesi ile Hakan Gündüz’ün makine zekâsı ve on binlerce adet yağlıboya tabloyu içeren veri setini kullanarak izleyicilerin duygu durumlarından anında yarattığı portreler görülebilir. Ressam Numan Okutan’ın insan-bitki melezi absürt portresi ile insansı robotların yaşamımız içindeki var oluşuna dikkat çeken yağlıboya tablosunun yanı sıra, biyosanatçı Nergiz Yeşil’in Kombucha mantarı kullanılarak elde edilen sözde deri örnekleri ile hiç var olmamış bir türü işaret eden yerleştirmesi de yine sergi boyunca ziyaret edilebilir.

Sergi, kadar pazartesi-cuma günleri saat 10.00-16.00, cumartesi günleri ise saat 10.00-16.30 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Beşiktaş’taki Yıldız Kampüsü’nün önünden saat başı servis kalktığını da not düşelim.

SÖYLEŞİ VE KONFERANS

Serginin küratörü Eşref Alemdar, 19 Kasım’da Hakan Gündüz’ü ve 23 Kasım’da Nergiz Yeşil’i “Sanatçı-Küratör Konuşmaları”nda ağırlayacak. Saat 14.00’te başlayacak söyleşilere katılım herkese açık.

MİMARLIK ÜZERİNE...

Öte yandan, sergi kapsamında düzenlenecek, Türkiye’nin önde gelen mimarlarının ve SIGMA yöneticileri ile uzmanlarının konuşmacı olarak katılacağı “Yarının Kentine İvmeyle” konferans dizisi Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampusu Otağ-ı Hümayun’da yapılacak. Mimar Gökhan Avcıoğlu 18 Kasım saat 15.00’te “Mimarlık ve Teknoloji ile Kültürel Gelecek” konferansının konuğu olacak. 24 Kasım saat 13.00’te SIGMA’dan Mimar Süheyla Kurt ve BIM Uzmanı Pınar Kabaoğlu “Dijital Çağda Kent ve Mimarlık” söyleşisinin konuğu olacak. SIGMA Yangın Mühendisi Onur Turanlı ise 25 Kasım saat 10.30’da yeni bir mühendislik alanı olarak Yangın Kurunum Mühendisliği hakkında bilgi aktaracak. Aynı gün saat 15.00’te serinini son konuşmacısı olarak Mimar Han Tümertekin “Geleceğin Mimarisi ve Kentleri” üzerine bir konuşma yapacak.