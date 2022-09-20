SanatBurada, ilk özel seçkisiyle açıldı

20 Eylül 2022 Salı, 17:42

Sanatı ve sanatçıları teknolojisiyle desteklemek, sanatçıların eserlerini daha geniş kitlelerle paylaşabilmesi hedefiyle SanatBurada’yı hayata geçiren Hepsiburada, Tersane İstanbul’da sanat dünyası ve basından davetlilerin katıldığı bir etkinlikte SanatBurada’yı tanıttı.

17. Contemporary İstanbul'un sponsorları arasında yer alan Hepsiburada, lansman etkinliğinde, ressam Mehmet Sinan Kuran'ın danışmanlığıyla oluşturulan yeni eser seçkisi dijital ekrandan tüm sanatseverlerin beğenisine sundu.

Hepsiburada, yeni açılış seçkisi kapsamında 27 genç sanatçıya ait 157 eseri platform üzerinden satışa açtı. Lansmana katılan Ceren İren, Hicran Aksöz, Büşra Şahin, Erin İlkcan Aslan, Özge Baran gibi sanatçıların da eserleri SanatBurada platformunda yer alıyor.

SANAT İNSİYATİFLERİNE DESTEK

Verilen bilgiye göre, Hepsiburada, SanatBurada platformuyla aynı zamanda Türkiye’nin farklı şehirlerinden 6 sanat inisiyatifinin de Contemporary İstanbul’da yer almasına destek oldu. SanatBurada’nın desteklediği Türkiye’de yükselen farklı çağdaş sanat girişimleri arasında 2019'da Antalya'da kurulan Are Project, disiplinler arası sanatsal üretimleri destekliyor.

Bursa'dan İmalat-Hane, Bursa'da güncel sanat eserlerinin üretimine, sergilenmesine ve tartışılmasına imkan yaratmayı amaçlıyor.

Diyarbakır'da yaşayan ve üreten sanatçılarla birlikte hareket eden Loading Art Space, kentin uluslararası alandaki sanatsal farkındalığını ve etkileşimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

2017 yılında kurulan Noks Art Space, Kadıköy’de yer alan ortak bir çalışma, üretim ve sergileme alanı olarak dikkat çekiyor. İstanbul'dan Viable, farklı lokasyonlarda sanatın ve sanatçının ihtiyacına göre sergiler organize etmeyi planlıyor.

Videoist, video sanatı enstitüsü olmasının hedefiyle yola çıkan, bir video hafızası olma yolunda etkinlikler düzenleyen bir kolektif.

Hepsiburada, tüm sanatseverleri 22 Eylül tarihine kadar 17. Contemporary İstanbul'da SanatBurada ile tanışmaya ve inisiyatifleri ziyaret etmeye davet ediyor.