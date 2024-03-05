Sanatçı Ayla Aksoyoğlu'ndan 'Toprağın Fısıltısı' sergisi

Yayınlanma: 05.03.2024 - 14:52

Güncelleme: 05.03.2024 - 14:52

Anadolu'nun zengin arkeolojik mirasını ve doğal güzelliklerini yorumlayan sanatçı Ayla Aksoyoğlu, son iki yılda açtığı "Onbinyıllık Hikaye" ve "Fragmanlar" adlı sergilerin devamı niteliğinde olan "Toprağın Fısıltısı" başlıklı sergisi, Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın eşi Nursen Yavaş, yazarlarımız Mustafa Balbay, Işık Kansu, Sertaç Eş ve Ankaralı sanatseverlerin katılımıyla açılan sergide, Anadolu'nun arkeolojik temaları sanatçı tarafından özgün bir şekilde yorumlanacak. Tuval üzerine resimler ve desenlerden oluşan bir seçki, sanatseverlerle 15 Mart tarihine kadar buluşacak. Sanatçı Ayla Aksoyoğlu'nun eserlerinde, arkeolojik objeler, tarih ve toprak ana temaları oluştururken, insanın doğaya, toprağa ve canlılara karşı tutumunu sorgulayan bir alt tema da hakim olacak. "Onbinyıllık Hikaye" adlı sergi, bu temalara odaklanan serinin ilk ayağını oluştururken, Bakanlık desteğiyle gerçekleştirilen ve 35 metrelik tek parçalık eseri içeren Baskent Kültür Yolu Festivali'nde sergilendi. "Toprağın Fısıltısı" sergisi ise "Onbinyıllık Hikaye" projesinin son ayağı olarak sanatseverlerle buluşacak. Sanatçı Ayla Aksoyoğlu, eserlerinde sıkça kullandığı "Anadoluya borcum var" söylemiyle, sanatının Anadolu'ya, toprağa, suya, tabiata, geyiklere ve kuşlara olan borcunu ödemeye çalıştığını ifade ediyor: "Hepimizin Anadolu'ya, toprağa, suya, tabiata, geyiklere ve kuşlara borcumuz var... Benimki sanat diliyle bir ödeme çabasıdır."

Sanatseverlerin ilgisini çekecek benzersiz eserler, 15 Mart tarihine kadar Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde izleyicileri bekliyor.