Sanatçı Michelle Gurevich, 3 şehirlik mini turne için Türkiye’ye geliyor
Geçtiğimiz yıl 6. albümü Ecstasy in the Shadow of Ecstasy'yi yayınlayan Michelle Gurevich, 3 ayrı şehirde gerçekleşecek mini bir turne için Aralık ayında Türkiye'ye geliyor. Sanatçı, 9 Aralık gecesi Ankara Milyon Performance Hall'da, 10 Aralık'ta İzmir Hang Out'ta ve 11 Aralık gecesi İstanbul Dorock XL Venue'de sahne alacak.
Nico ve Leonard Cohen gibi isimlerle karşılaştırılan müziği ve Alla Pugacheva gibi Sovyet dönemi yıldızlarını andıran sesi ile Michelle Gurevich, “Chinawoman” adıyla başladığı kariyerine 2016 yılından beri kendi ismi ile devam ediyor.
Ünlü sanatçı, son olarak 3 şehirlik mini bir turne için Türkiye'ye gelecek.
ZEKİ MÜREN ŞARKILARI DA SÖYLÜYOR
İstanbul, Berlin, Varşova ve Atina gibi şehirlerde her daim biletleri tükenen konserler veren Gurevich; Doğu Avrupa diasporası ve Berlin Queer sahnesini içeren bir niş oluşturdu.
Söz yazarı ve yorumcu Gurevich, Zeki Müren, Charles Aznavour, Lucio Dalla’nın melodramatik eserlerini seven dinleyicileri ise kendi hayranları arasına katmayı başardı.
NEREDE SAHNE ALACAK?
Her ne kadar konserlerinde kalabalık bir müzisyen ekibiyle çalışsa da her albümünü aynı alternatif, yalın prodüksiyon tekniğiyle kaydeden Michelle Gurevich, Aralık ayında 3 şehirde, 3 farklı konser için Türkiye’de olacak.
Sanatçı, Epifoni organizasyonu ile 9 Aralık gecesi Ankara Milyon Performance Hall'da, 10 Aralık'ta İzmir Hang Out'ta ve 11 Aralık gecesi İstanbul Dorock XL Venue'de sahne alacak.
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