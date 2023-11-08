Sanatçı Pınar Kanber'den 'Kervansarayların İzinde' resim sergisi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 10:28

Güncelleme: 08.11.2023 - 10:48

Sanatçı Pınar Kanber, Selçuklu Kervansaraylarının izini sürerek oluşturduğu resim sergisini FULAR’T Galeri’de sanatseverlerle buluşturuyor. “Kervansarayların İzinde” adlı sergi, 9-23 Kasım tarihleri arasında ziyaret edilebilir. Kanber, 2005 yılından beri İpek Yollarındaki Selçuklu Kervansarayları üzerine araştırmalar yaparak, bu tarihi ve kültürel mirasın resim sanatıyla ifade edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Anadolu’nun bir geçit ve köprü görevi gördüğü, Doğu ile Batı arasındaki ticaretin canlı olduğu dönemlerde inşa edilen Kervansarayların, bugün yok olmaya mahkum olması, Kanber’i derinden etkiledi. Sanatçı, resmi araç olarak kullanarak, geçmişi vurgulamak ve Kervansarayların varlığına farkındalık yaratmak istedi. Sergide yer alan resimlerde, Kanber, gerçekçi mimari anlayışı modern sanat düzenlemesi içinde anlatımı seçti. Bugün ve geçmiş arasında bir anlamda görsel bir köprü kurmak amacı ile nesne ve zaman bulgusunu kullandı. Soğuk sıcak renkler, açık koyu lekeler, çizgiler, dökme, akıtma, püskürtme, yer yer silme, kazımalar gibi tekniklerden faydalanarak, Kervansarayların biçimsel yaratımını sürdürdü. Turuncular fısıltı olur kırmızılar çığlık…

Sanatçı, sanatın sadece mutlu etme aracı değil, aynı zamanda gerçeklerle yüzleşme, düşündürme, sorgulama aracı olduğunu söylüyor. Her zaman söylemek istediği söz ve anlatımcı olgu, üretim süresince itici bir güç oluyor. Resimlerinin kaynağı hep yaşam ve yaşamın sürekliliği içindeki zaman kavramları oluyor. Geçmiş bilinçaltına birikmiş izlenimler ile şimdikinin birleşimi olan bir dünyayı yansıtmak istiyor.

Pınar Kanber kimdir?

Pınar Kanber, 1974 yılında İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılından itibaren kendi atölyesinde yetişkinlere ve çocuklara sanat eğitimleri verdi. Kurumlarda ve STK’lar da sanat danışmanlıkları yaptı. Kocaeli’nde Avrupa Birliği Projelerini koordine etti. Kocaeli’nde yerel gazetede sanat köşe yazarlığı yaptı. Vehbi Koç Vakfı’nda Sanat Yönetmenliği yaparken yüzlerce sanat, kültür ve sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. İşitme Engelliler ile tiyatro kulübü kurdu ve genel koordinatörlüğünü yaptı. Başta Kervansaraylar olmak üzere birçok konuda araştırmaları ve yazıları vardır. Halen İstanbul’daki kendi atölyesinde ulusal ve uluslararası sanat projelerine devam etmektedir.

“Kervansarayların İzinde” sergisi, sanatçının Kervansaraylara duyduğu saygı, sevgi ve özlemi yansıtan bir görsel şölen sunuyor. Sergiyi kaçırmayın!