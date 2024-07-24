Sanatçılar ‘Tiyatro Köyü’nde buluştu

Yayınlanma: 24.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.07.2024 - 04:00

Samsun ve Türkiye’nin farklı illerinden 60 tiyatrocu, organizasyon kapsamında ünlü tiyatro sanatçıları Ünal Yeter, Mustafa Erdem ve Mutlu Polat’tan dört gün boyunca eğitim aldı. Eğitim kampında orta oyunu, Karagöz-Hacivat oynatımı, meddah gibi geleneksel Türk tiyatrosu ve dünya tiyatrosu örneklemelerinin yer aldığı atölye çalışmaları yapıldı. Sanatçılar Ünal Yeter, Mustafa Erdem ve Mutlu Polat’a katkılarından dolayı plaket verildi. Türk tiyatrosunun üçüncü kadın meddahı olarak tanınan Mutlu Polat, kentte tiyatro sanatına olan ilgiden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: “Buradaki arkadaşların çoğuyla ilk defa tanışıyorum. Hepsi çok değerli, tiyatroyu seven, meraklı gençler, arkadaşlar. Bu buluşmalarda birbirimizi tanıyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Bu açıdan çok anlamlı bir buluşmaydı.”

Sanatçı Ünal Yeter de “Biz Erdem’le Samsun’da uzun zaman çalışmalarda bulunduk. Şimdi başka şehirlerdeyiz. Ancak fırsat buldukça bu etkinliğe katılmak için uğraşıyoruz. Başlarda sadece söyleşi ve benzeri etkinlikler için geliyorduk. Ancak şimdi öğrenci arkadaşlarımızın ve çalışmak isteyen meslektaşlarımızın yanındayız.” dedi.