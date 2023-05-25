Sanatçılardan seçim kampanyası: Sandığa sarıl

Yayınlanma: 25.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.05.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna günler kala birçok yurttaş, sandıklarda müşahit olmak için başvuru yaparken muhalefet partilerinde de sandıkları korumaya yönelik çağrılar yapılıyor.

Aralarında Haluk Bilginer, Mehmet Günsür, Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Senan Kara, Rüçhan Çalışkur, Ece Uslu, Sinan Tuzcu gibi isimlerin yer aldığı sanatçılar ise çektikleri videolarla “Sandığa sarıl” çağrısında bulundu.

Sanatçılar kampanya kapsamında sandık güvenliğine dikkat çekerek herkesi sandıkları korumaya davet etti. Videolarda, “Hak, hukuk; adalet için 28 Mayıs’ta oyumu verip sandığıma sarılıyorum. Sizin için önemli olan neyse oyunuzu verip sandığınıza sarılın. Demokrasi, adalet, özgürlük ve geleceğimiz için 28 Mayıs’ta sandığa sarıl” ifadeleri kullanıldı.

