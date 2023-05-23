2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Usta sanatçı Erol Evgin'den 'Oy kullanın' çağrısı

Sanatçı Erol Evgin, sosyal medya hesabından yayımladığı video ile yurttaşlara seslendi. Evgin, "Herkese sesleniyorum; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için sandığa gidin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:50
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Erol Evgin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile yurttaşları 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmaya çağırdı.

Evgin yayımladığı videoda şunları dile getirdi:

"Sevgili dostlar ve özellikle değerli gençler; ekonomi sıkıntılar, deprem, sel felaketleri, artan yoksulluk ve kaçak göçmenler gibi sorunlarla güzel insanlarımız ve güzel yurdumuz zor günler geçiriyor. Yurdunu seven ve ülkesine sahip çıkan herkese sesleniyorum; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için sandığa gidin. Bir oydan ne olur?’ demeyin oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın. Oy kullanmak kutsal bir vatandaşlık borcudur."


Erol Evgin 2023 seçimleri

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