Usta sanatçı Erol Evgin'den 'Oy kullanın' çağrısı

Yayınlanma: 23.05.2023 - 09:50

Güncelleme: 23.05.2023 - 10:58

Erol Evgin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile yurttaşları 28 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanmaya çağırdı.

Evgin yayımladığı videoda şunları dile getirdi:

"Sevgili dostlar ve özellikle değerli gençler; ekonomi sıkıntılar, deprem, sel felaketleri, artan yoksulluk ve kaçak göçmenler gibi sorunlarla güzel insanlarımız ve güzel yurdumuz zor günler geçiriyor. Yurdunu seven ve ülkesine sahip çıkan herkese sesleniyorum; laik, demokratik, sosyal bir hukuk devleti için yani Türkiye Cumhuriyeti için sandığa gidin. Bir oydan ne olur?’ demeyin oyunuzu kullanın ve geleceğimize sahip çıkın. Oy kullanmak kutsal bir vatandaşlık borcudur."