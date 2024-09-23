Sanatın kalbi İstanbul'da atıyor: Bu hafta kaçırılmaması gereken etkinlikler

Yayınlanma: 23.09.2024 - 19:46

Güncelleme: 23.09.2024 - 19:46

İstanbul, bu hafta sanatseverler için dolu dolu bir program sunuyor. Yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konserler, tiyatro gösterileri, sergiler ve çeşitli performanslar sanat tutkunlarını bekliyor.

VEDA, KÜÇÜK KORKU DÜKKANI, CİMRİ GİBİ OYUNLAR İZLEYCİSİ İLE BULUŞACAK...

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 24 Eylül'de "Veda" ve 28 Eylül'de "Küçük Korku Dükkanı" adlı tiyatro oyunları sahnelenecek. Ayrıca, 27-28 Eylül tarihlerinde "Carmina Burana" bale gösterisi de izleyiciyle buluşacak. AKM, hafta boyunca çocuklara özel atölyeler ve etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Maximum Uniq Açıkhava'da yarın "Hey Gidi Günler" ve 25 Eylül'de "Aydınlıkevler" oyunları sahnelenecek. Zorlu PSM'de ise 25 Eylül'de "Cimri", 26 Eylül'de "Sendrom" ve 27 Eylül'de "Aşk Biter mi?" oyunları tiyatroseverlerle buluşacak.

KONSERLER İSTANBULLULARI BEKLİYOR

AKM'de yarın, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu "Lale Devri Eserlerinden Örnekler" konserinde sahne alacak. 25 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun hazırladığı "Müzik Takvimi" ve "Jiri Barta, Terezie Fialova ve Festival Ensemble" konseri gerçekleşecek. 26 Eylül'de "Derde Derman Türküler", 29 Eylül'de ise "Mariinsky Orkestrası" konserleri izlenebilecek.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 29 Eylül'de "Sihirli Flüt" operasını sahneleyecek. Maximum Uniq Açıkhava'da 28 Eylül'de "Beynelmilel Bir Buluşma: Selda Bağcan & Kym Mazelle & Kum" ve 29 Eylül'de Kenan Doğulu konserleri gerçekleştirilecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bugün An Epic Symphony, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sahne alacak. Diğer günlerde de Gökhan Türkmen, Hayko Cepkin, Murat Boz, Hakan Altun ve Yaşar gibi sanatçılar konser verecek. Ayrıca, Zola Jesus 25 Eylül'de Blind'da ve İsveçli metal grubu Watain 26 Eylül'de IF Performance Hall'de sahne alacak.

SERGİLER ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK

AKM'de Kültür Yolu Festivali kapsamında "Pablo Picasso-Resimden Seramiğe Bir Serüven" ve "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergileri 28 Eylül'den itibaren ziyaret edilebilecek. İBB Miras ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları" sergisi, Yerebatan Sarnıcı'nda görülebilir.

Japon sanatçı Chiharu Shiota'nın eserlerinden oluşan "Dünyalar Arasında" sergisi İstanbul Modern’de sanatseverlerle buluşacak. Lübnanlı sanatçı Rouf Rifai'nin resim sergisi Kelimat Sanat Galerisi'nde, Sena Nur Karaoğlu’nun "Şems" isimli soyut resim sergisi İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sergilenecek.

"Tasarımcının Notu" sergisi, Türkiye'de 20. yüzyılın son çeyreğinde grafik tasarım alanındaki değişimi ele alırken, Salt Beyoğlu'nda izlenebilecek. Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan'ın "Şaşırt Beni" adlı solo resim sergisi Futy Art Gallery'de görülebilecek.