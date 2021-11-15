Sanatta bu hafta

15 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

ÇİNLİ AKTİVİST VE SANATÇI Aİ WEİWEİ’İN ANILARINI ANLATTIĞI KİTABI YAYIMLANDI

Çinli çağdaş sanatçı ve aktivist Ai Weiwei’in anılarını anlattığı kitabı, “1000 Years of Joys and Sorrows” yayımlandı. Sanatçı, kitapta özellikle o küçükken Çin tarafından çalışma kampına sürgüne gönderilen şair babası Ai Qing ve kaotik çocukluğundan bahsediyor.

1910’da doğan Ai Qing, 1929’da resim okumak için 35 gün boyunca Paris’te kaldı. Çin’e döndükten sonra da dönemin lideri Çan Kay Şek’i aşağılayan bir poster taşıdığı gerekçesiyle tutuklandı. 1957’de de Komünist Parti’den atıldı. Ai Weiwei, babasının çalışma kamplarına gönderilen yüz binlerce kişi içerisinden hayatta kalan 370 kişiden biri olduğunu da hatırlatıyor.

Özgürlüğün önemini de göz önüne seriyor. Çevrimiçi olarak da ulaşılabilen kitap Crown (Random House) tarafından yayımlandı, çevirisi ise Allan H. Barr’ın kaleminden.

MAESTRO FRİEDER BERNİUS’TAN ANKARA’DA KONSER

Klasik müzik dünyasının önemli isimlerinden olan Maestro Frieder Bernius, 16 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ADA Ankara Yerleşkesi’nde sahneye çıkacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ve Rezonans Şefi Dr. Burak Onur Erdem’in girişim ve idaresinde yürütülen proje kapsamında Devlet Çoksesli Korosu’nun genç sanatçıları ile ülkemizin alanında en saygın topluluklarından Rezonans, Bernius yönetiminde yoğun bir eğitim, prova ve konser deneyimi yaşayacak, uluslararası alanda bilgi ve deneyim kazanacak.

Konserde ilk defa çalınacak eserlerde ney ve tambur gibi Türk müziği enstrümanları da kullanılarak bir müzikal sentezle Anadolu müziği ile Orta Avrupa klasik müziği unsurlarının bir birleşimi sunulacak.

BU SERGİDE OYUN VAR

Sanatçı Eda Soylu’nun “Yetişkinler için Oyun Blokları” adlı sergisi 13 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında Ferda Art Platform’da ziyaret edilebilecek. Begüm Güney’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, oyun kavramı üzerinden kurgulanıyor.

İzleyicinin bellek katmanları ile olan ilişkisini yerleştirmeler ve fotoğraflar üzerinden renkli bir biçimde ele alan “Yetişkinler için Oyun Blokları”nın hikayesi 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına dayanıyor.

Soylu, Gezi’den arta kalan gaz kapsüllerini muhafaza etme amacı ile renkli beton bloklar üretiyor. Bu bloklar saklama ve koruma görevi görüyor, kapsüllere ev sahipliği yapıyor. Bireysel ve kolektif deneyimlerin, geçmişten günümüze yolculuğunu gözler önüne seriyor.

İLHAN USMANBAŞ 100 YAŞINDA!

CRR Senfoni Orkestrası’nın “Yüz Yıllık Hikâyeler” konseri 20 Kasım’da saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak. Cem Mansur’un şef olduğu konsere Claudio Bohorquez viyolonseliyle eşlik edecek.

2011 yılında Cem Mansur yönetiminde ilk kez çalınan ve son müziği olan konçerto ile başlayan program, Usmanbaş’ın doğduğu yıl ölen Saint-Saens ile devam ediyor. Adından gittikçe daha çok söz ettiren bir virtüöz, Claudio Bohorquez, 1. konçertoya ek olarak Çaykovski’nin Tolstoy’u ağlatan melodisini çalıyor. Saint-Saens’in çağdaşı Gabriel Fauré’nin, Verlaine’in dizelerinden yola çıkarak insan ruhunu doğayla özdeşleştirdiği harika süit programı tamamlıyor.