Sanatta bu hafta

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

DÜNYA BU İSMİ UNUTMADI!

Kemal Başar’ın yönettiği “Ted Bundy”, Çeksanat Görükle Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de sahnelenecek.

Ted Bundy… Dünya bu ismi unutmadı. Gelmiş geçmiş en iğrenç seri katilin celladıyla geçirdiği son saat… Tiyatro Keyfi’nin gerçek bir hikayeden yola çıkan, oldukça gerilimli ve sürprizlerle dolu eserini Kosta Kortidis yazdı. Oyunda, Orhan Kılıç ve Kemal Başar rol alıyor.

NOTRE DAME’IN KAMBURU MÜZİKALİ’ TRUMP SAHNE’DE

Victor Hugo’nun eseri “Notre Dame’ın Kamburu Müzikali”, bugün saat 20.30’da Trump Sahne’de izleyicisiyle buluşuyor.

Vural Bingöl ile Erhan Yaman’ın sahneye koyduğu oyunun yönetmenliğini de Vural Bingöl üstleniyor. Oyunda, Vural Bingöl, Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera, Erhan Yaman, Murat Yaşar Özdemir, Merdis Uçkan, Alaattin Bahar, Ayça Azize Ergün, Nilüfer Ömürlü, Hayri Diken, Ezgi Eneç, Seymur İlham ve Özden Ulusoy rol alıyor.

Oyunda çirkin ve kambur bir kilise zangocu olan Quasimodo, Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo ve krala bağlı komutan Phoebus’un çingene kızı Esmeralda’ya olan aşkları anlatılıyor.

‘TARLA KUŞUYDU JULİET’

Engin Alkan, Sevinç Erbulak, Fatih Al ve Mert Şişmanlar’ın rol aldığı, Alkan’ın aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet” seyirciyle buluşuyor.

Oyun 13 Aralık’ta saat 20.30’da sahnelenecek. “Tarla Kuşuydu Juliet”, aşkın yüceliğine kapılıp kendinden geçenleri hayallerle dolu bir rüyadan uyandırıyor! Müzikli komedi oyunu “Tarla Kuşuydu Juliet”, William Shakespeare’in ünlü tiyatro eseri Romeo ve Juliet’e alternatif bir son üzerinden mizahi bir dille yaklaşıyor.

ÜNLÜ MÜZİSYEN DOUGLAS SABANCI’DA

Müzisyen Barry Douglas, 10 Aralık’ta saat 20.00’de İstanbul Resitalleri’nin Yeni Sezon Galası kapsamında Sakıp Sabancı Müzesi the Seed’de konser verecek.

ABD “Van Cliburn” ve İspanya “Paloma O’Shea Santander” uluslararası piyano yarışmalarındaki ödüllerin ardından 1986’da düzenlenen VIII. Uluslararası Çaykovski Yarışması Birinciliği ile “Altın Madalya” kazanarak dünya çapında adını duyuran Kuzey İrlandalı usta piyanist Barry Douglas, bugün Uzak Doğudan Amerika’ya uzanan bir coğrafyada konserler veriyor. 30’dan fazla albümü ile Chandos özel sanatçısı olan 1960 doğumlu Douglas, 2002’de aldığı İngiliz Kraliyet Nişanı OBE’nin ardından 2021’de ise müziğe olan katkılarından ötürü İngiliz Kraliyeti’nin bir üst nişan olan CBE ile onurlandırıldı.

KALYON KÜLTÜR’DE ARALIK

Çok disiplinli programlar geliştiren Kalyon Kültür Aralık ayı için etkinlik takvimini paylaştı. Rumeli Caddesi’ndeki merkezde devam eden, küratörlüğünü Ceren ve Irmak Arkman’ın üstlendiği, LIA’nın “Hayatı Kodlamak” sergisi 25 Aralık’a kadar uzatıldı.

Erken dönem yazılım ve internet sanatının öncülerinden kabul edilen LIA, çalışmalarının temel materyalini kodlar olarak belirlerken sergiyi salı-cumartesi günleri 11.00-18.00 saatleri arasında gezmek mümkün.

Öte yandan Kalyon Kültür’de 9 Aralık’ta saat 19.00’da Selçuk Artut’un yürüttüğü “Türkiye’de Sanat Eserlerinin Korunması” başlıklı seminer dizisi sanatseverlerle buluşacak.

Merkezin aralık ayı boyunca ev sahipliği yapacağı bir diğer etkinlik ise Sungu Okan’ın yürüttüğü Arif Mardin Seminer Dizisi olacak. Seminerler, Atlantic Records Başkan Yardımcısı, Grammy Ödülleri’nde 7 kez “yılın yapımcısı” seçilen müzik yapımcısı ve besteci Arif Mardin’in yaşamöyküsüne ışık tutacak.

Sungu Okan’ın eşliğinde 10 Aralık saat 19.00’da “The Greatest Ears in Town: Arif Mardin Story” film gösterimi ve söyleşi gerçekleşecek. 17 Aralık Cuma saat 19.00’da düzenlenecek olan ve Hülya Tunçağ’ın konuk olarak yer alacağı üçüncü oturum ise “Türkiye’de Caz: Arif Mardin’li Yıllar” başlığını taşıyacak.

Türkiye Tasarım Vakfı işbirliğinde Finlandiya merkezli Arkki’nin eğitim modüllerini “Arkki Çocuklar İçin Uzun Dönem Tasarım Atölyeleri” de 10 Nisan 2022’ye kadar Taş Konak’ta devam edecek.