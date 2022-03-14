Sanatta bu hafta

14 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

SAHNEDE ‘SIFIR TELAŞ’

“Sıfır Telaş” adlı oyun 16 Mart Çarşamba akşamı 20.30’da Kanyon Avm’nin içinde bulunan Hann Sahne’de sahnelenecek. Onur Özaydın’ın yazdığı ve oynadığı oyunun yönetmeni Doğu Yaşar Akal.

Oyunun konusu kısaca şöyle eşi ve kızıyla İstanbul’da yaşayan Yamaç, dedesinin ilerleyen rahatsızlığında yanında olabilmek için bir haftalığına Gelibolu’ya gider. İstanbul’a dönme hazırlığındayken oranın yerel bir radyosunda program yapma teklifi alan Yamaç için şimdi yeni bir dönem başlar.

ÜNLÜ BASÇI NIELSEN CRR’DE

Bas sanatçısı Ida Nielsen, 17 Mart’ta saat 20.00’de Harbiye Cemal Reşit Rey’de konser verecek.

Konserde Nielsen’a, davulda Patrick Dorcean, gitarda ve vokalde Oliver Engqvist, rap Kuku Agami, klavyede ise Phong Le eşlik edecek.

Prince ile geçen yılların ardından Ida, solo kariyerine odaklanmaya karar verdi. Ida düzenli olarak müzik çalışmalarını yayımlıyor ve 2016’dan beri turne programlarını muazzam bir şekilde artırdı. Ida ve grubu “the Funkbots”, eski işvereni ve öğretmeni Prince’e ithafen iyi hisler, sıkı ezgiler ve ince göndermelerle dolu yüksek enerjili bir funk şovu sunuyor.

Ida, 2019 Music Radar oylamasında dünyanın en iyi 10 bas gitaristi arasında yer aldı.

BEEPLE’NİN İŞLERİ İLK KEZ SANAT GALERİSİNDE

NFT dünyasının en popüler isimlerinden olan dijital sanatçı Beeple’ın sergisi New York’taki Jack Hanley Gallery’de açıldı. 19 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek sergi “Uncertain Future” (Belirsiz Gelecek) başlığını taşıyor.

Sergi, büyük teknoloji firmalarının yaşantımızdaki rolünü ve geleceğimiz üzerindeki etkisini ele alırken seçkideki işlerde görülen esprili, bilim-kurgu temalar aslında günümüzde devam etmekte olan süreçlere ışık tutuyor.

Sergiye gelen ilk 200 kişiye üzerinde kendi çizimlerinin olduğu posterler hediye eden sanatçı, ARTnews’in haberine göre galeriden serginin reklamını yapmamasını istedi. Ancak yine de Beeple’ın her hareketini yakından takip eden hayranları açılış günü kapılar açılmadan önce kuyruklar oluşturdu.

Gerçek ismi Mike Winkelmann olan Beeple da açılış gününde sergideydi. Sergide sanatçının 2017’de ürettiği “Google Data 2079”, “Amazon Mobile Site 2091”, “Netflix 2087” adlı eserleri ile 2021-2022 yıllarında ürettiği “Zuck”, “You Got Mail” ve “Toxic Masculinity”nin aralarında olduğu işleri yer alıyor. NFT olarak satışa sunular eserlerin fiziksel formları da sergileniyor.

ÇOCUKLAR İÇİN OPERA; ‘PAPAGENOLAR’

Çocuk Operası “Papagenolar”, 20 Mart’ta saat 13.00’te Zorlu PSM Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek.

Caner Akın’ın rejisörlüğünde, orkestra şefi Umut Kosman yönetiminde ve Duende yapımıyla sahnelenen “Papagenolar” Çocuk Operası’na Symphonista Oda Orkestrası eşlik ediyor.

Tan Sağtürk Akademi dansçıları da Orman Perileri olarak maceraya katılıyor.

W.A. Mozart’ın en sevilen eserlerinden Sihirli Flüt Operası’ndan ilham alınarak çocuklar için kurgulanan Papagenolar Çocuk Operası’nda, özenle seçilmiş aryalar Türkçe seslendiriliyor. Doğa ve insan sevgisinin öne çıktığı Papagenolar Çocuk Operası’nda hikâye; Papageno karakteri, ailesi, Gece Kraliçesi, Sarastro ve Ağaç Adam etrafında şekilleniyor.

KALYON KÜLTÜR’DE ÜCRETSİZ ATÖLYELER...

Kalyon Kültür, devam eden dijital sanat sergisi “Flora”ya paralel olarak tasarlanan kapsamlı bir atölye seçkisi sunuyor. Kalyon Kültür’ün Nişantaşı’nda yer alan tarihi binası Taş Konak’ta gerçekleşecek ücretsiz atölyelere kayıt yaptırarak katılmak mümkün.

Mart programında, ödüllü “Mimaroğlu” belgeselinin yönetmeni Serdar Kökçeoğlu ile gerçekleşecek dört bölümden oluşan “Yaratıcı Belgesel Atölyesi”, doğa ile daha yakın temasta olmak isteyenlerin katılabileceği Plantbox işbirliğinde gerçekleşecek “Kokedama Yapımı Atölyesi” ve caz yazarı Burak Sülünbaz’ın caz müzik ekseninde bir paylaşım platformu oluşturmayı hedefleyen “Plaklarda Caz” söyleşisi öne çıkıyor.

Dört bölümden oluşan Serdar Kökçeoğlu ile “Yaratıcı Belgesel Atölyesi” serisi ile Kökçeoğlu, hikâye anlatıcılığından belgesel yapımına, belgeselde ses ve müzik kullanımından arşiv meselesine uzanan geniş bir alanı ele alacak. 19 ve 26 Mart’ta, saat 17.00’de ücretsiz ve rezervasyonlu gerçekleşecek atölyeye, kurmaca dışı yapım pratiklerine ve görsel sanatlara ilgi duyanlar, yaratıcı belgeseller yapmak isteyen amatör ve profesyonel sinemacılar ve arşiv üzerine çalışan her alandan araştırmacılar katılabilir.

Caz yazarı Burak Sülünbaz, Kalyon Kültür’de 25 Mart Cuma günü saat 19.00’da gerçekleştireceği Burak Sülünbaz ile “Plaklarda Caz” söyleşisinde caz tarihinin önde gelen plak şirketlerinden 1938’de kurulan köklü plak şirketi Blue Note’un ilk yıllarından günümüze doğru en sevilen parçalarını katılımcılarla birlikte plaktan dinleyecek ve parçalar hakkında kısa notlar aktaracak.

‘İCRA VE ZARAFET’ ANKARA’DA

Ankara’daki Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Derya Yücel küratörlüğünde “İcra ve Zarafet” sergisini ağırlıyor. Sergi, 20 güncel sanatçının farklı medyumlardaki üretimleri ile Erimtan Müzesi’nin Roma, Urartu, Hitit ve Bizans dönemlerine ait arkeoloji koleksiyonu arasında bağlamsal bir ilişki kurmayı amaçlıyor.

Sanatın zanaat, sanatçının zanaatçı, estetiğin işlev üzerindeki zaferi olarak yazılmış bir sanat tarihinin günümüzdeki anlamını sorgulayan “İcra ve Zarafet”; sanatın toplumsal, politik, estetik ve eleştirel bağlamda çok yönlü düşünsel anlatımı ile ortaya çıkardığı formlar arasındaki yaratıcı ilişkiye odaklanıyor.

17 Temmuz’a kadar devam edecek sergide; Alev Ebüzziya, Ahmet Doğu İpek, Ayça Telgeren, Azade Köker, Berk Güntürk, Berkay Tuncay, Burçak Bingöl, Deniz Ezgi Sürek, Eda Gecikmez, Elif Uras, Hacer Kıroğlu, Hakan Çınar, Huo Rf, Hüseyin Aksoy, Mert Özgen, Necla Rüzgar, Oddviz, Rasim Aksan, Selçuk Artut ve Yasemin Özcan’ın işleri bir araya geliyor.

Sergi kapsamında çocuk ve yetişkin atölyeleri, söyleşiler, küratör eşliğinde rehberli turlar gerçekleşecek.