Sanatta bu hafta

28 Mart 2022 Pazartesi, 04:00

"KADIN ARŞİVLERİNDEN YANSIYANLAR"

Tophane’deki Depo İstanbul, Türkiye’den ve İsveç’ten sanatçıların, Kadın Eserleri Kütüphanesi arşivini merkezine alan işlerinden oluşan “Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçılar bu arşivi merkezine alan uzun soluklu kültürler ve disiplinler arası işbirliği ve sanatsal araştırmalarının sonucunda ürettikleri işleri bir araya getirdi.

Proje kapsamında Kadın Eserleri Kütüphanesi’nde araştırma yapmaya davet edilen, üçü İsveç’ten, üçü Türkiye’den olmak üzere altı sanatçı, arşivle birer sanatçı olarak ilişki kurdu.

Sanatçılar, Türkiye’deki kadın hareketi, küratöryel araştırma pratikleri ve arşivin düzeni ve içeriğine odaklanan yoğun bir araştırma ve tartışma sürecinden sonra sergideki işler üzerine çiftler halinde çalışmaya başladı.

Katılımcı sanatçılar, Larissa Araz ve Petra Bauer, Şafak Şule Kemancı ve Ays Alayat, Özge Açıkkol ve Elin Strand Ruin olarak ikili gruplar halinde çalıştı.

Sergideki üç yerleştirme, arşivde yer alan görseller, mektuplar ve gazete kupürleriyle beraber, arşiv binasının çevresindeki mekân ve topluluklar arasında kurulabilecek ilişkilere odaklandı.

CEM ADRİAN KIRKLARELİ’NDE

Kendini sadece “özgür bir müzisyen” olarak tanımlayan Cem Adrian, sevenleriyle Kırklareli Cage Performance Hall’de saat 21.30’da buluşacak.





Adrian vereceği konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.