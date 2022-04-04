Sanatta bu hafta

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

"MEMENTO İSTANBUL: HRISTOFF AİLE ARŞİVİ"

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık‘ın yeni sergisi “Memento İstanbul: Hristoff Aile Arşivi” kapılarını açtı. Temelini üç nesil sanatçı bir ailenin yıllar içinde biriktirdiği fotoğraf, resim, kişisel eşya ve objelerden alan sergi 7 Ağustos’a kadar görülebilecek.

Küratörlüğünü Peter Hristoff, Elif Erdoğan ve Yeşim Demir Pröhl’ün üstlendiği sergi bir ailenin yanı sıra bir şehrin de tarihine mercek tutuyor. Sergide Hristoff Aile Arşivi’nden derlenen objelere Pera Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Yapı Kredi, Nur ve Selçuk Altun, Ömer M. Koç, Emel ve Bülent Korman ile Ayşegül ve Ömer Özyürek koleksiyonlarından alınan resimler eşlik ediyor.

Ailenin erken Cumhuriyet yılları sanat ortamıyla bağlarının anlatıldığı bölümde Aliye Berger, Ali Sami Boyar, İbrahim Çallı, Hayri Çizel, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Zeki Faik İzer, Zeki Kocamemi ve Şerif Renkgörür’ün eserleri sergileniyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ın Galatasaray’daki binasının 2. ve 3. katlarında ziyaret edilebilecek olan serginin ilk katında arşiv malzemeleri eşliğinde Hristoff ailesinin hikâyesi ve dostları olan sanatçıların eserleri bulunuyor.

"AMADEUS" ANKARA’DA

Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, dünya müzik tarihinin unutulmaz bestecileri Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin eşsiz hikâyesi “Amadeus” 7 Nisan’da saat 20.30’da Congresium Ankara’da sahnelenecek.

Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Okan Bayülgen (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Özlem Öçalmaz’ın (Costanze) paylaştığı oyunun yönetmeni Işıl Kasapoğlu.

Dünya müzik tarihine yön veren deha Mozart, gündelik yaşamında sıra dışı karakter olarak yaşamdan hayli kopuk bir hayat tarzı sürdürmektedir. Yeteneğini dışa vurmak için ilginç bir yol seçen sanatçı, tutarsız davranışlarda bulunmayı alışkanlık haline getirmiştir. Yaşamı ile müziği zıt kutuplarda ilerleyen Mozart, yeteneğini sergilemek için gerçeküstü hareketlerde bulunur.

FİLMLİ GÜNLER...

Film izleme platformu MUBI, nisan ayı programını açıkladı. Seçkide uluslararası film festivallerinden başarıyla dönen filmler göze çarpıyor. Volkan Üce’nin turistik bir otelde çalışmaya başlayan iki gencin hayallerini anlattığı ve 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi belgesel seçilen “Her Şey Dahil”, Serhat Karaaslan’ın 2021 Sundance Film Festivali’nden ödülle dönen kısa filmi “Suçlular” ve Nadav Lapid’e Cannes’da jüri ödülü kazandıran “Ahed’in Dizi” nisanda sunulacak filmler arasında.

Öte yandan Nabil Ayouch’un gettoda müziğin özgürleştirici gücünü anlattığı, Altın Palmiye adayı “Kazablanka Ritimleri” ve 41. İstanbul Film Festivali’ndeki gösteriminin hemen ardından izleyicilerle buluşacak stop-motion animasyon “Kurt İni” de programın dikkat çekenlerinden.

Programda bu hafta:

- 4 Nisan Gelin (1973)

- 5 Nisan Benim Babam, Benim Oğlum (Soshite chichi ni naru, 2013)

- 6 Nisan Aç Kalpler (Hungry Hearts, 2014)

- 7 Nisan Kötü Kedi Şerafettin (2016)

- 8 Nisan Kutup Çizgisi Âşıkları (Los amantes del Círculo Polar, 1998)

- 9 Nisan Ahed’in Dizi (Ha’berech, 2021)

- 10 Nisan Küçük Beyaz Yalanlar (Les petits mouchoirs, 2010)

"BİR BEDENDEN İÇERİ"...

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Modern Dans Topluluğu’ndan Bir Yunus Emre projesi... “Bir Bedenden İçeri”.

6 ve 20 Nisan’da Saat 20.00’de Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi (Fulya Sanat) sahnelenecek.

“Bir Bedenden İçeri”, Yunus Emre külliyatını genç neslin gözünden gören, onun ruhunu günümüz kapsamına uyumlayarak çağdaş bir anlatım ile sahneye yansıtabilen genç dinamik sanatçıların elinden çıkan bir proje.

MDTistanbul Proje Yönetmeni Beyhan Murphy’nin hem Devlet Opera ve Balesi içinden hem de bağımsız alandan davet ettiği 13 koreografın katılacağı bu projede, her koreograf Yunus Emre’nin sözlerinden ya da şiirlerinden bir tane seçti ve manasından yola çıkan 5 dakikalık bir mini koreografi hazırladı.

Devlet Opera ve Balesi’nde ilk defa 13 dans yaratıcısı bir program altında toplanıyor.

Projede yer alan koreografiler; Alper Marangoz, Aslı Öztürk, Bedirhan Dehmen, Can Gökdoğan, Deniz Alp, Ebru Cansız, Emre Karaca, Evrim Akyay, Handan E.Doğan, Huri Murphy, Işıl Derya Bıçakçı, Mert Öztekin ve Özgür Adam İnanç’a ait. Kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz’a, ışık tasarımı Taner Aydın’a, sahne düzenleme MDTist’ e ait.