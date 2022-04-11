Sanatta bu hafta

11 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

"DEVİNİMSEL BAKIŞ"

Ressam Çiğdem Pektaş’ın elli eserini bir araya getiren “Devinimsel Bakış” başlıklı sergisi Atatürk Kültür Merkezi, İbrahim Çallı Sanat Galerisi’nde izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının 12 Nisan’a kadar görülebilecek sergideki işlerinde, pandeminin yansımasını görmek mümkün.

Bu dönemdeki karamsar resimlerine rağmen, pandeminin etkisinin daha az hissedilmesiyle, renkli, ışık geçişlerinde aydınlık resimlerinin arttığını aktaran sanatçı, bu sergisinin temasını ve sürecini şöyle açıklıyor: “Bu çalışma dönemimde karanlık dünyadaki renkleri görmeye çalıştım. Zorlu bir zaman diliminde geçen çalışmalarımdan oluşan sergideki seçkimde her tablomun kendisinin bir hikâyesi oldu. Aynı zamanda da renk ve çizim takipleri ve hissettirdikleri duygu ile bütünde ‘Devinimsel Bakış’ sergisini oluşturdu.”

BAROK MÜZİK FESTİVALİ CRR’DE

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bu hafta: 12 Nisan Salı saat 21.00’de ise CRR Müzik Topluluğu Fasıl ve Şarkılar Ramazan Özel Konseri verilecek. CRR Türk Müziği Topluluğu’nun Nihavent makamındaki fasıl ile başlayacağı konser, misafir solist Münip Utandı ile beraber çeşitli türlerdeki şarkılar ile devam edecek. Ayrıca Ali Ufki Bey’in Mecmua-i Saz ü Söz isimli eserinden üç yüz küsur yıl önce İstanbul’da okunan bir ilahi de seslendirilecek.

CRR Konser Salonu, 13-18 Nisan tarihleri arasında CRR Uluslararası Barok Müzik Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Ücretsiz fuaye konserleri, söyleşi ve sergilerin gerçekleşeceği festival, 13 Nisan Çarşamba saat 17.00’de ücretsiz olarak gerçekleşecek Otto Barok -“Müziğin Esrarengiz Yolculuğu” konseri ile başlayacak. Orhan Avcı (şef & keman/çello), Yılmaz Karaman (bariton), Aslıhan Gazioğlu (viyola), Buse Çalış (soprano), Şevval Yıldırım (çello) ve Güney Can (perküsyon) sahnede olacak.

ÖĞRENCİLERDEN İLK BULUŞMA...

Trump Art Gallery, Nisan ayı süresince yedi heykel sanatçısının bir araya geldiği “1. Buluşma” adlı sergiye ev sahipliği yapacak.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü mezunları ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi, aynı çatı altından çıkan ama farklı disiplinlerdeki bireysel üretim süreçlerinden birer kesit sunuyor.

Farklı yaklaşımların bir araya geldiği “1.Buluşma” sergisinde, Aslışah Erdem, Beyza Çaylak, Emrah Önal, Esra Ekşi, Gizem Sezen Özçelik, Robin Şeyhmus Çoban ve Ygbn Cbnv olmak üzere yedi sanatçı eserleriyle yer alıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre'nin üstlendiği sergi, 30 Nisan tarihine kadar görülebilir.