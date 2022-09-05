Sanatta bu hafta
Sanatta bu hafta neler var? Sizler için derledik...
MUBI’DE BU HAFTA
Film izleme platformu MUBI eylül ayı programını açıkladı.
Bu haftaki program:
5 Eylül Lola (1981)
6 Eylül İtiraf (La Confession, 2016)
7 Eylül Saç (2010)
8 Eylül Ucube (Hideous, 2022)
9 Eylül Clara Sola (2021)
10 Eylül Yaramaz Çocuklar (2021)
11 Eylül Kundun (1997)
NİLÜFER KENT TİYATROSU PERDE AÇIYOR
Bursa’daki Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT), “Nilüfer Kent Tiyatrosu 2022/23 Yeni Tiyatro Sezonu” repertuvarını açıkladı. Yeni sezonun ilk oyunu, George Orwell’in romanı, 1984’ün çağdaş bir sahne uyarlaması. Oyun NKT Genel Sanat Yönetmeni Murat Daltaban tarafından yönetiliyor. 9 Eylül’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Sezonun diğer prömiyer yapacak oyunları ise “Dünyanın Bütün İsimleri”, “Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu” ve “Dişe Diş” olarak açıklandı. Oyunlar ekim ve kasım aylarında bu sıralamayla sahne alacak. Geçen sezonun oyunu, “Aşkın En Kısa Gecesi” de yeni sezonda gösterilmeye devam edecek.
BODRUM’DA FESTİVAL ZAMANI
Opus Müzik Festivali’nde, klasik müziğin ustaları ve genç yıldızları 9-10 Eylül’de Bodrum Kalesi’nde buluşacak. 9 Eylül’de İlyun Bürkev, Ayşe Cemre Ağırgöl ve Naz İrem Türkmen’in sahne alacağı festivalde, 10 Eylül’de 120 yıllık Alman Devlet Opera Oda Orkestrası (Berlin Deutsche Oper Kammer Orchestra), orkestra şefi Gürer Aykal yönetecek. Burak Bilgili ve Burcu Hancı da konserde solist olarak yer alacak. Festivalin simgesi ise doğanın iyileştiricisi, çevre kahramanı bitki frenk kaktüsü.
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