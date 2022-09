Sanatta bu hafta

26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00

Süreyya Operası’nda yeni sezon...

Bu yıl 16’ncı sanat mevsimine giren Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası yeni sezon programını açıkladı. Opera geçen sezon olduğu gibi bu sezon da “Pazartesi Oda Müziği Konserleri” ve “Kahve Konserleri” programını sürdürecek.

Oda Müziği Konserleri bu akşam “Virtüözlerin Müziği” başlığıyla Dana Zemtsov & Julien Quentin Duo ile başlayacak. Viyola sanatçısı Dana Zemtsov ve piyanist Julien Quentin’den oluşan düo İstanbul’daki ilk konserini Süreyya Operası’nda verecek. Her pazar saat 11.00’de başlayacak “Kahve Konserleri” serisi ise 9 Ekim’de RobertoIssoglio piyano resitali ile açılışını yapıyor.

Depo İstanbul’da iki sergi birden...

Beyoğlu’ndaki Depo İstanbul iki yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri, Tanja Ostojic’in 2009’dan bu yana sürdürdüğü Mis(s)placed Women? isimli katılımcı sanat projesinin sergisi. Performanslar, atölyeler ve çevrimiçi bir platformdan oluşan Mis(s)placed Women? altı farklı kıtadan, farklı kökenlere sahip ve büyük çoğunluğu kadın olan 170’ten fazla kişinin katkılarıyla oluşturuldu. 30 Ekim’e kadar devam edecek olan serginin küratörlüğünü Arzu Yayıntaş ve Tanja Ostojic üstleniyor.

Projenin katılımcıları, yerinden edilmeyle ilişkili gündelik yaşam faaliyetlerini somutlaştırır ve canlandırırken göç, toplumsal cinsiyet demokrasisi, iklim değişikliği, feminizm, mutenalaştırma, kapsayıcılık, güç ilişkileri ve kırılganlık gibi Ostojic’in sanatsal pratiğinin son otuz senesinde öne çıkan meseleleri, özellikle kadın ve trans kişilerin bedensel deneyimleri bağlamında ele alıyor.

‘Gene aynı senaryo’

Depo İstanbul’un ziyaretçilerle buluşturduğu bir diğer sergi ise Nina Pereg’in “Gene aynı senaryo” adlı sergisi. 28 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek olan serginin küratörlüğünü Vasıf Kortun üstleniyor. Pereg, çalışmalarında belgesel pratiğinden hareketle, baskın ancak çoğu zaman örtülü ideolojilerin hükmüne meydan okumak için geleneksel mekân ve zaman algılarını bozmaya çalışıyor.

Pandemi nedeniyle birkaç kez ertelenen Pereg’in Depo’daki kişisel sergisi, sanatçının bölgesel kısıtlama mekanizmaları üzerine araştırmasının bir ürünü olarak ortaya çıktı. Sergi, Depo’nun zemin kat galerisinin tam ölçülerine göre uyarlanmış bir algoritma etrafında dönüyor.

Mosso Harbiye’de...

Melek Mosso, kariyerinde ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda 26 Eylül’de saat 21.00’de konser verecek.

Kings of Convenience konseri Zorlu PSM’de

Vokalleri, gitar ve piyano melodileriyle Norveç’in müziğini dinleyicileriyle buluşturan Kings Of Convenience, Zorlu PSM 10. Yıl Özel Etkinlikleri kapsamında 30 Eylül ve 1 Ekim’de saat 21.30’da Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Norveçli indie folk-pop ikilisi, Erlend Øye ve Eirik Glambek Bøe’den oluşan Kings Of Convenience, 1999 yılında Belle and Sebastian ve Coldplay ile müzik dünyasına yeni bir kapı açan “Yeni Akustik Hareket”in öncüleri arasında yer alıyor. Indie folk ve indie pop türlerinde üretimlerini sürdüren ikili, müziklerindeki nazik, armoni açısından zengin şarkıları, Simon & Garfunkel ve Belle ve Sebastian gibi öncülerin acı tatlı rahatlığını hatırlatıyor.