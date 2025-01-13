Sanatta Bu Hafta

Yayınlanma: 13.01.2025 - 13:58

Güncelleme: 13.01.2025 - 13:58

Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 14-18 Ocak tarihlerinde sahnelenen “Çehov Makinesi”, Anton Çehov’un veremle geçen son günlerini felsefi bir yolculukla anlatırken, karakterleriyle yaptığı hesaplaşmayı sahneye taşıyor. Trabzon Devlet Tiyatrosu’nda 16-25 Ocak tarihlerinde izlenebilecek “Savaş Müzesi”, günümüzün yapay zeka, ırkçılık ve salgın gibi sorunlarını trajikomik bir üslupla ele alıyor. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda 14-18 Ocak’ta sahnelenecek olan “Münasebetsiz” ise kahkaha dolu hikayesiyle izleyicilere unutulmaz bir komedi vaat ediyor.

Modern dans dünyasında, Ankara Modern Dans Topluluğu (MDT), 18-22 Ocak tarihleri arasında sahneleyeceği “İnsan” adlı performansıyla izleyicilere insan olmanın anlamını, Maurice Ravel’in Bolero’su eşliğinde keşfetme fırsatı sunuyor. Doğa, modernite ve insanlık temalarını derinlemesine işleyen bu performans, modern dans ve müzik severlerin kaçırmaması gereken bir şölen.

Müzikseverler için CSO ADA Ankara’da iki büyüleyici etkinlik gerçekleşiyor. 17 Ocak’ta, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yılına özel düzenlenen “Bir Sevda: Ankara” konseri, Türk müziğinin en güzel eserlerini ve Seymenler Kulübü’nün geleneksel performansını izleyiciyle buluşturuyor. 19 Ocak’ta ise Mete Taşın ile Folk Symphony Orchestra: Anonim başlıklı konser, Anadolu’nun anonim türkülerini senfonik düzenlemelerle yeniden yorumluyor.

Sanatseverler için CerModern’de iki büyüleyici sergi kapılarını açıyor. 5 Ocak - 28 Mart tarihleri arasında, dijital sanatın büyüleyici dünyasını sunan “Gizemli Dünyalar: Kandinsky ve Mavi Süvari’nin Yolculuğu” sergisi, Kandinsky’nin sanatsal yolculuğunu çağdaş bir perspektifle izleyiciye sunuyor. Aynı mekanda 4 Ocak - 30 Mart tarihleri arasında düzenlenen “ALOŞ: Dün, Bugün, Yarın”, Ali Teoman Germaner’in eserleriyle zaman ve belleğin görsel bir anlatısını sergiliyor.

Ocak 2025’in sanat dolu atmosferi, her yaştan ve zevkten sanatseveri Türkiye’nin kültür sanat merkezlerine davet ediyor. Tiyatro, dans, müzik ve görsel sanatların buluştuğu bu eşsiz etkinliklerden birini seçin ve sanatın büyüleyici dünyasını keşfetmeye hazırlanın. Takvimlerinizi işaretleyin, bu şöleni kaçırmayın!