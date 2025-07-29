Saraçhane eylemlerinin simge ismi Esila Ayık'ın kitabı raflarda yerini aldı

Saraçhane eylemleri sırasında tutuklanarak kamuoyunun dikkatini çeken Esila Ayık, yazarlık yolculuğunda önemli bir adım daha attı.

Ayık, 2022 yılında yayımlanan deneme kitabı Z Bakış ile büyük beğeni kazanmış, bu eseriyle 7. Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü’ne layık görülmüştü. Z kuşağının yaşadığı sıkışmışlığı, öfkesini ve umudunu yansıtan eser, yeni baskısıyla Kırmızı Kedi Yayınevi etiketiyle yeniden raflarda yerini aldı.

Genç yaşına rağmen toplumsal konulara dair güçlü fikirleri ve mücadeleci duruşuyla tanınan Ayık, “Z Bakış”ta hem kendi tecrübelerini hem de Z kuşağının karşılaştığı sorunları samimi bir dille kaleme alıyor. Kitapta, gençlerin maruz kaldığı önyargılara, dışlanmışlığa ve susturulmuşluğa karşı güçlü bir “itiraz” dile geliyor.

Ayık kitabında şu sözlerle okuyuculara sesleniyor:



"Kendime inancım olmasaydı kimilerince “cahil cesareti” olan bu kitabı yazmaya cesaret edemezdim. Kitabımı, kendine inancı olan, sınırlarını aşmaya çalışan herkese armağan ediyorum"



ESİLA AYIK KİMDİR?

2003 yılında Niğde’de doğan Esila Ayık, son yıllarda hem kaleme aldığı eserlerle hem de toplumsal olaylara duyarlılığıyla dikkat çekiyor. Ayık, geçtiğimiz aylarda İstanbul Kadıköy’de Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen bir protestoya katılmış ve taşıdığı döviz nedeniyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Dövizi üzerinde “Diktatör Erdoğan” yazan Ayık hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

BİR AYI AŞKIN SÜRE SONRA TAHLİYE

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran tutukluluğu, genç yaşta bir yazar ve üniversite öğrencisi olmasıyla birlikte sağlık durumuyla da gündemde kaldı. Kronik böbrek rahatsızlığı ve kalp hastalıkları bulunan Ayık’ın tahliyesi için sosyal medyada birçok destek kampanyası başlatıldı. Yaklaşık bir ayı aşkın süre cezaevinde kalan Esila Ayık, 15 Mayıs 2025’te çıkarıldığı ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi mezunu olan Ayık, lise yıllarında YES değişim programıyla bir eğitim yılı boyunca Alaska’da öğrenim gördü. Şu anda eğitimine Belçika'nın Gent kentinde bulunan Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi (KASK) Fotoğraf Bölümü’nde devam ediyor. Aynı zamanda yeni kitap projeleri ve fotoğraf çalışmaları üzerinde de aktif olarak çalışıyor.