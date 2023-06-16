Saraydan Kız Kaçırma ve La Trivata sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 16.06.2023 - 15:06

Güncelleme: 16.06.2023 - 15:06

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek bestelediği 'Saraydan Kız Kaçırma' operası 14 Haziran'da, 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi. Rejisör Caner Akın'ın klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile sahneye koyduğu eser, iki temsil ile seyirci karşısındaydı. Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun eşlik ettiği, Saray'dan Kız Kaçırma operasının koreografisi Tan Sağtürk'e ait.

LA TRİVATA

Fransız yazar Alexandre Dumas'ın ünlü eseri Kamelyalı Kadın romanından esinlenerek oluşturulan, bestesi Giuseppe Verdi'ye, librettosu Francesco Maria Piave'ye ait olan La Travıata 15 Haziran Perşembe akşamı AKM'de izleyici karşısında çıktı. Eser, aşkı için büyük acılar çeken ve fedakârlık yapan baş kahraman Violetta Valery'nin dram dolu ve ilgi çekici hayatını konu alıyor.

Eser, Orkestra Şefi Tulio Gagliardo yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde festivale ilk kez katılan İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelendi. Ünlü rejisör Carlos Vilán'ın sahneye koyduğu eserde, koro şefi Orhan Öner Özcan yönetimindeki İzmir Devlet Opera ve Balesi Korosu da sahnede oldu.