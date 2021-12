Şarkılarla 2021

16 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

YILIN EN DİSKO ŞARKISI

Dua Lipa’nın 2020 yılı boyunca dinlemeye doyamadığımız “Future Nostalgia” albümünden çıkan “nu Disco” tadındaki “Levitating”, 2021 yılında Billboard listelerinde en uzun süre ilk 10’da kalan şarkı.

YILIN EN HİSLİ SYNTH-POP ŞARKISI

Billboard yıl sonu zirvesini paylaşan şarkı The Weeknd ve Ariana Grande’nin nefis retro düeti “Save Your Tears”. “After Hours “albümünde yer alan şarkının yazarları arasında hit makinesi Max Martin var. Şarkı hem Ariana Grande’nin hem de The Weeknd’in kariyerlerinin 6. Billboard 1 numarası. “Save Your Tears”, “Yılın En Hisli Synthpop Şarkısı”.

YILIN EN MUTLULUK VEREN ŞARKISI

2021 yılının sürprizi yeni ABBA albümü Voyage her ne kadar 50 yıllık kariyerlerinde ilk kez Grammy adaylığı getiren çıkış şarkıları “I Still Have Faith in You” ile çıkış yapsa da albüm bütününde bir hayal kırıklığı. Buna rağmen “Don’t Shut Me Down” adlı yeni şarkıları eski ABBA şarkılarının tadını yakalayarak büyük mutluluk veriyor.

DİJİTALDE ZİRVE

Tüm dünyada Spotify üzerinden yılın en çok dinlenen şarkısı fazla abartıldığını düşündüğüm 18 yaşındaki yıldız Olivia Rodrigo’nun “Driver’s License” parçası. Sekiz hafta Amerika Billboard 1 numarası olan şarkının kerameti sözlerindeki ayrılık acısına ve Amerikan magazinindeki dedikodulara dayanıyor. Tipik Taylor Swift taktiği.

YILIN EN CESUR ŞARKISI

Spotify’da yıl boyunca en çok dinlenen ikinci şarkı olan Lil Nas X parçası “Montero (Call Me By Your Name)” sözleriyle ve klibiyle yılın en cesur işi. Şarkının klibi tıpkı bir zamanlar Madonna’nın Vatikan tarafından boykot edilen “Like a Prayer” videosu ile muhafazakâr Hıristiyanları çıldırttığı gibi dini sembolleri kullanıyor. Şarkı, eşcinsel bir meydan okumayla “Yılın Kaydı”, “Yılın Şarkısı” ve “En İyi Klip” kategorilerinde Grammy adayı.

R&B & HİP HOP 2021

Yılın en başarılı isimlerinden sekiz dalda Grammy adayı R&b Hip Hop yıldızı Doja Cat, şarkısı “Kiss Me More” ile hem “Yılın Şarkısı” hem “Yılın Kaydı” kategorilerinde büyük ödüle koşuyor. Grammy adayı “Planet Her” albümü hakkıyla yılın en iyi albümlerinden biri. Albümün disko havası taşıyan çıkış şarkısında R&B yıldızı SZA eşlik ediyor. Yılın en enerjik rap şarkısında ise yine Doja Cat misafir. 2022 yılında piyasaya çıkacak Saweetie albümü “Pretty B*tch Music” düeti olan “Best Friend” Rap kategorisinde Grammy adayı ve en çok dinlenenlerden.

YAKIŞIKLI SESLER

Justin Bieber, bu yılın en iyi pop ve R&B şarkılarına imza atanlardan. “Peaches” parçası hakkıyla “En İyi R&B Performansı” dalında Grammy adayı. Bieber, dört tanesi “Peaches” parçası sayesinde olmak üzere toplam sekiz dalda Grammy adayı olurken, Spotify üzerinden en çok dinlenen ilk 5 yıldız arasında. Albümü “Justice” ise dijitalde en çok dinlenen 3. albüm. Avustralyalı genç yakışıklı The Kid Laroi’a, Bieber’ın eşlik ettiği “Stay” ise globalde en çok dinlenen 3. şarkı. Stay, nefis bir synth pop şarkı.