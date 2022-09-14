Sayı 1700! YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

14 Eylül 2022 Çarşamba, 00:03

- Beş ciltten oluşacak ve Sia Kitap tarafından yayımlanacak Bütün Şiirleri’nin ilk iki cildi okuyucularla buluşan usta şair, yazar, eleştirmen ve çevirmen Özdemir İnce, 1700. sayımızın kapağında. İnce’nin yazdığı, dikkat çektiği gibi tüm yaşamı Türkiye’nin kapkaç düzenine, Türk edebiyatının köhne yapısına başkaldırı ile geçti. Şair, ve yazar ve gazete yazarı olarak... Yazdığı şiir ve yazılar, bunlardan oluşan kitaplar, bu düzene, bu yapıya karşı reddiye niteliğindedir. Özdemir İnce ile Bütün Şiirleri: Birinci Cilt ve İkinci Cilt adlı kitaplarını merkeze alarak şiirinin çekirdeğine indik, geçmişten bugüne Türk ve dünya şiirine, edebiyatına ilişkin temel değerlendirmelerini aldık, yazınsal söylemi açımladık, eleştiriyi eleştirdik. Hepsi bu kadar mı? Elbette değil! Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Üçüncü sayfamızda, “Sınırları yıkarak yazmak... Bu, kural tanımamak değil; tam tersi tüm bunları bilip kendi üslubunu / tarzını yaratmaktır. Yinelemekten kaçınmaktır. Yalnızca hikâye anlatarak / okuyarak hikâyeci olunmaz.” vargısını açımladığı “Okumak, yazmak üzerine aforizmalar (VII)” başlıklı yazısıyla Feridun Andaç yer alıyor.

- Alev Coşkun, değerli çalışmaları ve kitaplarıyla yakın tarihimize ışık tutan Prof. Dr. Sina Akşin’in çöken bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir devletin, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunun Büyük Zafer’le taçlanan son askeri aşamasını çok geniş basın ve belge taraması çerçevesinde okuyucuya sunduğu İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele’yi (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) inceliyor.

- Işık Öğütçü, ölümsüz yazar Orhan Kemal’in doğumunun 108. yılında kaleme aldığı “Kalemiyle yaşamı kaydeden yazar!” başlıklı yazısında; ustamızın yaşadığı ve gözlemlediği her zaman dilimini kalemiyle yazıya dökerek ülkemizin insan ve toplum ilişkisini, değişimlerini eserlerinde belge olarak geleceğe bıraktığını imliyor.

- Mehmet S. Aman, B. Sadık Albayrak ile edebiyatımızın yüz akı Orhan Kemal’i, eserlerini, yaşamını ve döneminin olaylarını sosyolojik açıdan incelediği kitabı Adana’dan İstanbul’a Büyük Dönüşümün Yazarı: Orhan Kemal’i (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları) konuşuyor.

- Mehmet Atilla, Sercan Ünsal’ın Atatürk ve Mustafa Necati’yle başlayıp İnönü ve Saffet Arıkan’la hız kazanan atılımları, Hasan Âli Yücel-Hakkı Tonguç işbirliğini ve dönemin koşullarını nesnel bir yaklaşımla ele aldığı, babası ve eski Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal’ın da mezunları arasında bulunduğu, Sivas’ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında kurulan Türkiye’nin 17. Köy Enstitüsü Pamukpınar Köy Enstitüsü’nü merceğe aldığı iki ciltlik çalışması Bozkırda Bir Eğitim Pınarı’nı (Barış Kitabevi) inceliyor.

- M. Sadık Aslankara, “Öncesi-sonrasıyla 12 Eylül romanı…” başlıklı yazısında, Hakan Yaman (Hüzzamın Uçma İhtimali / Sia Kitap), F. Besim Kavukçu (Ya Sonra?: 1972-2002 Türkiye Cumhuriyetinin Yakın Tarihinin Romanı-Cilt 1: 1972-1983, Cilt 2: 1983-2002 / İzan Yayıncılık) ve Asuman Aray’ın (Yolda Bir Karanfil / Öteki Yayınları) kitaplarını irdeliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Özgür Danışman’ın evimize, hayatımıza, yakın çevremize farklı gözle/ başkasının penceresinden bakmanın bize sunacağı varsıllığı anımsattığı “Pia’nın Mutfağında Neler Oluyor?” (Ah Aydede Vah Aydede / En İyi Benim / Kahraman İş Başında / Kavanozdaki Mercimek / Sıkılan Saksı / Okuryazar Yayınevi ) üst başlıklı dizisini merceğe alıyor.

- Vitrindekiler, Güncel ve Bulmaca köşelerimiz ile düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Gamze Akdemir

Kitap Dergi, 1700. sayısıyla YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte...