SAYRED Uluslararası Karma Sergisi '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' onuruna açılacak

Yayınlanma: 06.03.2025 - 10:32

Güncelleme: 06.03.2025 - 10:32

Sanatın Yedi Rengi Derneği (SAYRED) tarafından düzenlenen “SANATTA KADIN” isimli uluslararası karma sergi, 8 Mart 2025 Cumartesi günü saat 16.00’da Osman İnci Müzesi’nde açılacak. Serginin küratörlüğünü SAYRED Başkanı Prof. Dr. Aylin Gürbüz üstleniyor.

21 ÜLKEDEN 68 SANATÇI KATILIYOR

Sanatın farklı disiplinlerinden eserlerin yer aldığı sergiye, Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İtalya, ABD, Brezilya, Hindistan, Dubai Emirliği, Hollanda, İngiltere, Kore, Karadağ, Kosova, Litvanya, Makedonya, Meksika, Pakistan, Romanya, Sırbistan, Singapur, Yunanistan ve Ukrayna gibi 21 ülkeden 68 sanatçı katılıyor. Sergide toplam 80 eser sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bazı sanatçılar sergiye iki eserle katılım sağlıyor.

SANAT VE AKADEMİYİ BULUŞTURAN BİR KÜRATÖR

Serginin küratörü Prof. Dr. Aylin Gürbüz, akademik ve sanatsal kariyerinde çok yönlü bir profile sahip. İstanbul Üniversitesi Felsefe Programı 4. sınıf öğrencisi olan Gürbüz, 2011 yılında “Kılavuzlar” serisiyle sanat dünyasına özgün bir bakış açısı getirdi. Karga figürlerini topluma rehberlik eden semboller olarak kullanarak dikkat çeken sanatçı, “Kimliksizler” serisiyle çalışmalarını sürdürdü. Zamanla karga figürleri sanatında filozofları temsil eden simgesel öğelere dönüştü. “Aylin ve Filozof Kargalar” olarak anılan Gürbüz, sanatıyla fark yaratan bir akademisyen olarak tanınıyor.

SANATÇILAR ARASINDA DAYANIŞMA SAĞLANIYOR

SAYRED’in kurucularından olan ve yaklaşık altı yıldır dernek başkanlığını yürüten Gürbüz, farklı disiplinlerden akademisyenler ve sanatçılarla birlikte sanatçılar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik ediyor. SAYRED, düzenlediği sergilerle sanatçıları sanatseverlerle buluşturmanın yanı sıra, eserlerin değerlendirilmesi ve genç sanatçıların kendilerini geliştirmesi için önemli fırsatlar sunuyor. Ulusal ve uluslararası birçok sergi düzenleyen dernek, sanata ve sanatçılara destek vermeye devam ediyor.

KADIN HAKLARINA VURGU YAPILIYOR

“SANATTA KADIN” sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ithafen düzenleniyor. Dünya Kadınlar Günü, cinsiyet eşitliği mücadelesinin ve kadın hakları hareketinin önemli bir simgesi. Sergi, kadın sanatçıların eserleriyle bu mücadeleye sanatsal bir bakış açısı kazandırıyor. Cinsiyet ayrımcılığının sona ermesi dileğiyle kapılarını açan sergi, 8-28 Mart tarihleri arasında sanatseverler tarafından ziyaret edilebilir.