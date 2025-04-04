Schwarzenbach’ın objektifinden Ankara’da İsviçre izleri: 100 yıllık dostluğun izinde özel bir sergi

Yayınlanma: 04.04.2025 - 17:28

Güncelleme: 04.04.2025 - 17:28

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, 11-24 Nisan 2025 tarihleri arasında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Burçak Yakıcı’nın üstlendiği Schwarzenbach’ın Objektifinden Ankara’da İsviçre İzleri başlıklı sergi, İsviçre Büyükelçiliği’nin desteğiyle sanatseverlerle buluşuyor. Girişin ücretsiz olduğu sergide, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye ile İsviçre arasında kurulan kültürel, mimari ve entelektüel etkileşim odağa alınıyor.

Sergi, 1933 yılında Ankara’ya gelen İsviçreli yazar, fotoğrafçı ve gazeteci Annemarie Schwarzenbach’ın objektifinden kente dair yakalanmış eşsiz kareleri Türkiye’de ilk kez gün yüzüne çıkarıyor. Schwarzenbach’ın yazıları ve fotoğrafları aracılığıyla, dönemin Ankara’sının şehir manzaraları, mimari dönüşümü ve modernleşme süreci izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye ve İsviçre arasında 1925 yılında imzalanan Dostluk Antlaşması’nın 100. yılı anısına düzenlenen sergi, iki ülke arasındaki tarihi birlikteliği sanat aracılığıyla görünür kılıyor. İsviçre Ulusal Kütüphanesi, Annemarie Schwarzenbach Arşivi ve Cenevre, Zürih ile Bern üniversitelerinden temin edilen belgeler ışığında hazırlanan küratöryel araştırma, izleyicilere zengin bir görsel ve tarihsel anlatı sunuyor.

ÖNEMLİ İSİMLER ANILIYOR

Sergide ayrıca, İsviçreli-Avusturyalı mimar Ernst Arnold Egli ile birlikte çalışan ve Ankara’nın başkent olarak inşasında rol oynayan Arif Hikmet Holtay, Sedad Hakkı Eldem, Emin Onat ve Bedri Uçar gibi önemli isimler de anılıyor.

İsviçre ve Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin bir yansıması olan Schwarzenbach’ın Objektifinden Ankara’da İsviçre İzleri sergisi, 24 Nisan’a kadar Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Bu özel sergi, tarih ile sanatı buluşturarak iki ülkenin ortak hafızasını yeniden hatırlatıyor.