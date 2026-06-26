Scorpions İstanbul’u salladı

1965 senesinde Rudolf Schenker tarafından kurulan dünyaca ünlü Alman müzik grubu Scorpions, en son Mayıs 2024’te “Love at First Sting” albümünün 40. yılı dolayısıyla ülkemizde peş peşe iki konser vermişti. 24 Haziran 2026 gecesi Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda bu kez 60. kuruluş yılını kutladığı “Coming Home - 60 Years of Scorpions Tour” kapsamında unutulmaz bir gece yaşattı.

33 YIL SONRA AYNI YERDE

33 sene sonra, BKM organizasyonu ve TGA’nın tanıtım desteğiyle aynı yerde Türk seyircisiyle buluşan grubun solisti Klaus Meine “İyi akşamlar İstanbul! Buraya geri dönmek harika. Biliyor musunuz, bu beni grubu ilk kurduğumuz yıllara, 1970'lerin başına götürüyor. O günlerde bir gün burada durup 60. yılımızı kutlayacağımızı ve hep birlikte şarkılar söyleyeceğimizi ancak hayal edebilirdim. Bu gerçekten inanılmaz. Bunu mümkün kıldığınız için teşekkür ederiz” diyerek duygularını dile getirdi.

EFSANE ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

“Coming Home” parçasıyla açılışı yapan Scorpions ayrıca “Rock You Like a Hurricane”, “Still Loving You”, “Big City Nights”, “Send Me an Angel”, “Wind of Change” gibi kült şarkılarına da yer verdi. Grubun, en beğenilen parçalarından olan “Wind of Change”in sözlerini değiştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Grup, Rusya’nın Ukrayna’yı ilhak etmek istemesine bir tepki olarak “Follow the Moskva / Down to Gorky Park” sözlerini “Now listen to my heart / It says Ukrainia” olarak değiştirdi.

On binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederken Scorpions yaklaşık iki saat sahnede kaldı. 78 yaşındaki Klaus Meine ve grup üyeleri sahneden ayrılmadan önce “Seni Seviyoruz İstanbul” cümlesiyle müzikseverlere veda etti.