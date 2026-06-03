Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahnede:

Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Şebnem Ferah, uzun bir aranın ardından yeniden sahneye çıktı. İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleşen konser, sanatçının hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Ferah, sahneye alkışlar eşliğinde çıkarak konserine sevilen şarkılarından "Okyanus" ile başladı.

"SİZİN EVİM OLDUĞUNUZU ANLADIM"

Konser sırasında kısa bir konuşma yapan Ferah, yıllar sonra yeniden dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını yaşadığını belirterek,

"Yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım" ifadelerini kullandı.

Sanatçının bu sözleri, konser alanındaki binlerce hayranı tarafından uzun süre alkışlandı.

ÜNLÜ İSİMLER DE YALNIZ BIRAKMADI

Şebnem Ferah'ın dönüş konserine sanat, spor ve televizyon dünyasından birçok ünlü isim de katıldı.

Konseri izleyenler arasında Kenan Doğulu, Mazhar Alanson, Ogün Şanlısoy, Aleyna Tilki, Beren Saat, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Burak Şafak, Burçin Terzioğlu, Şebnem Dönmez ile Zehra Güneş yer aldı.

BİLETLER DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENMİŞTİ

Şebnem Ferah'ın 6 yıl sonra verdiği konserin biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra tükenmişti. Yoğun ilgi üzerine sanatçının İstanbul'da 27 Haziran'da yeniden sahne alacağı açıklanırken, 13 Haziran'da da İzmir'deki hayranlarıyla buluşacağı duyuruldu.

Ferah'ın sahnelere dönüşü, sosyal medyada da günün en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.