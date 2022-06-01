Ünlü oyuncu Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi
Oyuncu Sinem Ünsal ve yapımcı Nisan Ceren trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
FOX'un yeni dizisi Gizli Saklı ile ekrana dönmeye hazırlanan, Demet Akbağ’ın Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazası ekibi korkuttu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul’a dönmek için yola çıktı.
ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI
Gebze yolunda Ünsal ve Ceren’in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.
Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi. Nisan Ceren’in ise kontrol amaçlı olarak bu geceyi özel bir hastanede geçireceği öğrenildi.
Video Haberler
- Katil Mustafa Ayhan'dan, Azra'nın annesine pişkin yanıt
- Elindeki dövme, hırsızı ele verdi
- Gözde bulundu, evde dönmek istemedi
- Erdoğan ağzını bozdu
- 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
- Evin camında şaşırtan 'pankart'
- Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama
- Kuyumcu aracından '9 kilo altın' yağmaladılar
- Kaleci hakkında çarpıcı suçlama!
- Çökertilen çeteyle ilgili kan konduran ayrıntılar
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk ifadeleri ortaya çıktı!
- Ucuz benzin için araçların plakaları çalınıyor
- Galata Kulesi'nin önünde kendini yaktı
- Jahrein'in Twitter hesabı askıya alındı
- 'Sana ne Erdoğan? Sana ne?!'
- Antalya'da bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü!
- Şahan Gökbakar'dan 'Bebek sahili' paylaşımı
- AKP ve MHP'den yine ret!
- Sedat Peker'den aylar sonra paylaşım
- Ünlü bankadan dolar/TL korkutan tahmini