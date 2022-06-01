Ünlü oyuncu Sinem Ünsal trafik kazası geçirdi

01 Haziran 2022 Çarşamba, 13:37

FOX'un yeni dizisi Gizli Saklı ile ekrana dönmeye hazırlanan, Demet Akbağ’ın Aydınlıkevler tiyatro oyununun İzmir turnesi dönüşü yaşanan trafik kazası ekibi korkuttu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyun sonrası Sinem Ünsal ve oyunun uygulayıcı yapımcısı Nisan Ceren işleri olduğu için gece İstanbul’a dönmek için yola çıktı.

ARAÇ BARİYERLERE ÇARPTI

Gebze yolunda Ünsal ve Ceren’in seyahat ettiği aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç bariyerlere çarptı.

Kaza sonrası apar topar hastaneye kaldırılan Sinem Ünsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, vücudunda yara ve morluklar olan oyuncunun evine geçtiği öğrenildi. Nisan Ceren’in ise kontrol amaçlı olarak bu geceyi özel bir hastanede geçireceği öğrenildi.