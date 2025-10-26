Selanik'te film şöleni

66. Selanik Uluslararası Film Festivali’nde (30 Ekim-9 Kasım 2025) Uluslararası Yarışma Bölümü, Meet the Neighbors, Film Forward izleyiciyi sinema yolculuğuna çıkaracak.

ULUSLARARASI YARIŞMA BÖLÜMÜ

Uluslararası yarışma bölümü

12 film Altın İskender, Theo Angelopoulos adına en iyi uzun metraj (10 bin Euro), Gümüş İskender, en iyi yönetmen ödülü (5 bin Euro) için yarışacaklar.

Uluslararası jüri Elegance Bratton (Yönetmen-yapımcı-senarist), Thania Dimitrakopoulou (The Match Factory satış müdürü), Fred Elmes’ten (Görüntü yönetmeni) oluşuyor.

İlk ve ikinci filmlerini çeken yönetmenler Altın İskender ve Gümüş İskender ödülleri için Uluslararası Yarışma Bölümü’nde yarışacaklar. Bu bölümde yer alan filmler A Light That Never Goes Out (Lauri-Matti Parppei/ Finlandiya-Norveç), Beachcomber (Aristotelis Maragkos/Yunanistan), Bearcave (Krysianna Papadakis ,Stergios Dinopoulos /Yunanistan-Birleşik Krallık), Cotton Queen (Suzannah Mirghani /Almanya-Fransa-Filistin-Mısır-Katar-Suudi Arabistan-Sudan), Gorgona (Evi Kalogiropoulou/Yunanistan-Fransa), Karla (Christina Tournatzes/ Almanya), Maysoon (Nancy Biniadaki/ Almanya-Yunanistan), Milk Teeth (Mihai Mincan/ Romanya-Fransa-Danimarka-Yunanistan-Bulgaristan),On The Sea (Helen Walsh /Birleşik Krallık), Pillion (Harry Lighton/ Birleşik Krallık), Satisfaction (Alex Burunova / ABD-Yunanistan-Ukrayna, İtalya), Stranger River (Jaume Claret Muxart/ İspanya-Almanya).

YUNAN SİNEMASININ YILDIZLARINA ONUR GECESİ

Selanik Uluslararsı Film Festivali yapım ve dağıtım şirketi ünlü Finos Film’le işbirliği yaparak 1960’lı yılların Yunan filmlerinin çoğunda rol alan 36 ikonik oyuncu için özel bir anma etkinliği düzenliyor. Bu özel etkinlik kapsamında 36 oyuncu Yunan sinemasına ve kültürüne yaptıkları değerli katkılardan ötürü ödüllendirilecekler.

Yunan sinemasının efsane isimleri Betty Arvaniti, Vassilis Kailas, Dimitris Kallivokas, Giorgos Konstantinou, Chloe Liaskou, Betty Livanou, Sotiros Tzevelekos, Emilia Ypsilanti, Anna Fonsnou Olympion Sinema Merkezi’nde sahneye çıkıp sinemadaki büyüleyici yolculuklarını anlatıp izleyiciyle sohbet edecekler.

Yunan sinemasının Altın Çağı’nin eşsiz oyuncularının yer aldığı bir video gösterimi yapılacak.

Angelos Antonopoulos, Eleni Anousaki, Nora Valsami, Giannis Vogiatzis, Vagelis Voulgaridis, Martha, Voursti, Melpo Zarokosta, Kaiti Improchori, Maria Ioannidou, Tonia Kazani, Xenia Kalogeropoulou, Lakis Komninos, Maro Kontou, Anna Kyriakou, Alexandra Ladikou, Popi Lazou, Stefanos Linaios, Christos Nomikos, Giorgos Pantzas, Christos Politis, Kostas Prekas, Eleni Prokopiou, Elsa Rizou, Tzeni Roussea, Zozo Sapountzaki, Nikos Tsoukas, Elli Fotiou’da bu görkemli onur gecesine katılacaklar.

YARIŞMALARDAKİ YUNAN FİLMLERİ

Yunan sinemasından 32 uzun metraj, 30 kısa metraj etkinlikte izleyiciyle buluşacak.

Uluslararası Yarışmada Beachcomber (Aristotelis Maragkos), Bearcave (Krysiana Papadakis-Stergios Dinopoulos), Gorgona (Evi Kalogiropoulou) filmleri yer alıyor.

Life in a Beat (Amerissa Basta), Novak (Harry Lagousis), Smaragda -I Got Thick Skin and I Can’t Jump (Emilios Avram) Meet the Neighbours bölümünde yarışıyorlar.

Film Forward bölümündeki yarışmada Female (Konstantinos Menelaou), Regan (Panos Katsimperis, Zealotis (Stelios Repanis) filmleri var.

OLAY ÖRGÜSÜ: ALTINCI HİSSİN ÖTESİNDE : ÖZEL BÖLÜM

Festival sinemada yoğun kullanılan , sayısız sanat yapıtına zenginlik katan tüm zamanların en büyük anlatım unsurlarından birini aydınlatıyor, olay örgüsünü değiştirme tekniğine saygıda bulunuyor. ‘Olay Örgüsü: Altıncı Hissin Ötesinde’ başlıklı saygı duruşunda 1976’dan 2025’e dek son elli yılda gerçekleştirilmiş az bilinen filmlere odaklanıyor. Sanat yönetmeni Orestis Andreadakis “görünüşün çoğu zaman aldatıcı olabileceğini, övgünün filmleri bize öykülerin asla masum olduğunu hatırlatır, ihmaller, sessizlikler, anlatma ya da görünmez kılma gücü üzerine oluşturulmuşlardır” diyor. Programı Chicago Üniversitesi Rönesans Derneği yönetmeni ve sanat küratörü Myriam Ben Sallah hazırladı. “Asıl sürpriz sürpriz değilse ? Ya fark etmeyle, algılamayla ilgiliyse: Uzun zamandır orada olan şeyin sonunda ortaya çıktığı o rahatsız edici an. Isabella Hammad’ın yazdığı gibi, fark etmenin gücü açığa çıkmakta değil, algı ve gerçeğin gecikmiş uyumunda yatar” diyor Sallah. Bu bölümde gösterilecek filmler:

Atropia (Hailey Gates), Bouchra (Orian Barki, Meriem Bennani), Genealogy of Violence (Mohammed Bourouissa), They Are the Dogs (Hisham Lasri), The Time That Remains (Elia Suleiman), Kempinski (Neil Beloufa), HS-Cahlouche (Nejib Belkadhi), Kinetta (Yorgos Lanthimos), Goodbye, Dragon Inn (Tsai Ming-liang) The Spousals of God (Joao César Monteiro), Close-Up (Abbas Kiarostami), The Photograph (Nico Papatakis), The Vampire of Poverty (Carlos Mayolo-Luis Ospina), And the Dogs Were Quiet (Sarah Maldoror).

KIRILGANLIKLAR: ÖZEL BÖLÜM

İnsanın kırılgan doğasına odaklanan bu özel bölümde festival politik saygı duruşunda bulunuyor. Kırılganlıklar, yarışma bölümü Meet the Neighbors’un yenilenen ve genişletilen Survey Expanded bölümünün bir parçası. Savaş, ata topraklarından sürgün, işgal altında yaşam, sansür, totaliter sistemlerin baskısı gibi konuları ele alıyor. Her şeyin çılgın bir hızla tüketildiği çağımızda karşımıza politik ve devrimci bir eylem olarak çıkıyor. Zamanı insanı bir tempoya oturtuyor, varoluşumuzu sorguluyor. Kimlik arayışını, aile geçmişinin ve kültürel mirasın etkisini, ataerkil düzenin şiddetini, onur ve bütünlüğün korunması gibi evrensel olayları anlatıyor.

Bu bölümde After Dreaming (Christine Haroutounian), All That’s Left of You (Cherien Dabis),Dracula (Radu Jude), Dry Leaf (Alexandre Koberidze), Eagles of the Republic (Tarik Saleh), Everybody Loves Touda (Maryam Touzani), Growing Dawn (Balint Daniel Sos), How Come It’s All Green Out Here ? (Nikola Lezaic), I’m Here, I’m Fine (Emine Emel Balcı), Stepne (Maryan Vroda), Trust (Daniele Luchetti) filmleri gösterim programında.

