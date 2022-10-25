"Selma, Leiter ve Yeni Irk (Başlangıç)" romanı sinemalarda izleyiciyle buluşacak

25 Ekim 2022 Salı, 21:43

Tanıtım toplantısı Ataköy'de gerçekleştirilen "Selma, Leiter ve Yeni Irk (Başlangıç)" filminin, Karakter Yapım ve Gold Yapım ortaklığıyla çekilmesi planlanıyor. Yapıma ilişkin açıklamada bulunan Rıza Özal, Kovid-19 salgını sürecinde 2 buçuk yılda kitabı tamamladığını ve hikayeyi sinemaya taşımaya karar verdiğini söyledi.

Özal, hikayede kahraman Türk komando Selma'nın ön plana çıktığını belirterek, "Yabancı kahramanları çok izledik, sıra bizim kahramanlarımıza gelsin istedik. Kitabı senaryo olacak şekilde yazdık. Amacımız hemen film, dizi projesini başlatmak. Projeyle ilgili görüşmeler devam ediyor. Filmin sahneleri Türkiye, Almanya, Rusya ve Polonya'da çekilecek" dedi.

Filmin oyuncu kadrosu için yerli ve yabancı oyuncularla görüşmelerin devam ettiğini anlatan Özal, "Selma, Leiter ve Yeni Irk (Başlangıç)"ın sinemanın yanı sıra dijital platformlarda da seyirciyle buluşacağı bilgisini verdi.

Ece Özbaş

Daha önce "Sihrin Kovulmuş Melekleri" ve "Babamın Çirkin Kadınları" başlıklı eserlerini okurlarla buluşturan Ece Özbaş ise eserin yazım aşamasında Hitler ve dönemin Almanya'sına dair ciddi bir araştırma süreci yaşadıklarını aktararak şunları kaydetti:

"Kaynak taramasının yanı sıra belgeseller de izleyerek kurgunun detaylarını verdik. Hitler'in günlük yaşamından, Almanya'nın resmi okültist çalışmalarına kadar birçok veriyi inceleyerek işledik ve dönemi başka pencerelerden değerlendirdik. Sıra dışı bilgiler serimizin ilk kitabında detaylar şeklinde işlendi, devamında genişleyerek açılacak. Bizim için farklı bir yolculuk."

Film, Selma ve Keegan'ın Almanya'nın eskiyi ve yeniyi barındıran sokaklarında yaşayacakları amansız mücadeleyi konu ediniyor.