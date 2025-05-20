Selvin’de ‘Mavi Sofra’dan’ sergisi

Serginin ilham kaynağı, Berna Türemen ve Ali İsmail Türemen’in yıllar önce Teşvikiye ve Marmaris Turunç’taki -yalnızca deniz yoluyla ulaşılabilenevlerinde ağırladıkları sanatçı dostlarıyla kurdukları dostluk ve sanat dolu sofralar.

Bu sergide Türemenlerin yanı sıra Cihat Burak, Ergin İnan, İlhan Berk ve Mustafa Pilevneli’nin o sofrada çizilmiş ve boyanmış resimleri yer alıyor.

Berna Türemen, “Sofralarımızda daima resim yapılırdı. İlhan Berk peçetelerin, mektup zarflarının ne bulursa onun üzerine desen çizmeyi çok severdi. Bu sergide 1974’ten 1990’lara kadar bütün yaşadıklarımızın, resimleyerek yapılmış, belgesini görüyorsunuz” diyerek eserler hakkında bilgi verdi.

Sergi, Galeri Selvin’de 10 Haziran’a dek açık olacak.