‘Sen Başka Bir Bensin’
Küratörlüğünü Tuba Kocakaya’nın üstlendiği “Sen Başka Bir Bensin” sergisi KOLİ / NOKS Art Space’te 16 Temmuz’a kadar açık.
Sergide Akış Ka, Cansu Yıldıran, İlkin Zeybek, Leman Sevda Darıcıoğlu, Meltem Sarıkaya, Mert Yemenicioğlu ve Yaz Taşçı gibi sanatçılar yer aldı.
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