Serginin son günleri!

Anna Laudel, arabesk kültürünün yolculuğuna ışık tutan “Seni Sevmeyen Ölsün” sergisini, serginin küratörü M. Gülben Çapan eşliğinde görmek isteyenleri davet ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 03:00
Serginin son günleri!
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9 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te ücretsiz gerçekleşecek sergi turu herkese açık olacak. “Seni Sevmeyen Ölsün”ü ziyaret etmek için son tarih ise 10 Eylül. 



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