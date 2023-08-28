Serginin son günleri!
Anna Laudel, arabesk kültürünün yolculuğuna ışık tutan “Seni Sevmeyen Ölsün” sergisini, serginin küratörü M. Gülben Çapan eşliğinde görmek isteyenleri davet ediyor.
9 Eylül Cumartesi günü saat 14.00’te ücretsiz gerçekleşecek sergi turu herkese açık olacak. “Seni Sevmeyen Ölsün”ü ziyaret etmek için son tarih ise 10 Eylül.
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