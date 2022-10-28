Sevdalım Hayat Okuma Atölyesi kuruluyor

28 Ekim 2022 Cuma, 10:53

Sevdalım Hayat Okuma Atölyesi kitap severler ile buluşmaya hazırlanıyor. Sevdalım Hayat Okuma Atölyesi online olarak yürütülecek. Okuma atölyesinde üyeler planlanan haftalarda eş zamanlı kitap okuyacak, okurken notlar alacak. Alınan notlar online buluşmalarda tartışılacak.

LİVANELİ SANATI VE DÜNYA GÖRÜŞÜ

Sevdalım Hayat Okuma Atölyesi programının 7 ay sürmesi planlanıyor. Atölye üyeleri ile 7 aylık sürede sadece online değil yüz yüze buluşmalar da gerçekleştirmesi hedefleniyor. Program planına göre; atölye katılımcıları, Livaneli Sanatı ve Dünya Görüşü semineri ile Zülfü Livaneli ile buluşacak.

SEVDALIM HAYAT OKUMA ATÖLYESİ'NDE NELER YAPILACAK?

Listedeki kitapları okurken, size çarpıcı gelen bir sözü, etkilendiğiniz bir anekdotu veya önemli bulduğunuz bir bilgiyi, diğer katılımcılara bildirmek, çağrıştırdığı düşüncelerinizi hemen not etmek isteyebilirsiniz. Okuma süresince içinizden gelen sözlerinizi, o kitabın adıyla oluşturacağımız sayfalara yazabilirsiniz.

Atölye üyeleri, okuma sürecini bu şekilde birbirleriyle paylaşacak.

Her kitap için belirlenen süresinin son üç gününde ise katılımcılar birer okuma kartı doldurulacak. Böylece, okuma listesindeki kitaplarla ilgili bir arşiv oluşacak. Bu, okuma kartı oluşturma etkinliği, Sevdalım Hayat Okuma Atölyesi editörü Zafer Köse’nin yayımlayacağı bir metinle başlayacak. Katılımcılar, o yazının altına okuma kartlarını ekleyecekler.

Sevdalım Hayat Okuma Atölyesi'ne katılım ücretsiz. Daha fazla bilgi ve iletişim için, Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.