Uykunun önemi nedir? Ne kadar uyumalıyız? Sağlıklı uyku için nelere dikkat etmeliyiz?

Verimli bir uyku bağışıklık sistemine katkı sağlayan en önemli etkenlerdendir. Sağlıklı uyku uyuyan kişilerin hastalık sürelerinin çok daha kısa sürdüğü gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmalarda, bir hafta yeterince uyku uyumayan kişilerin antikorlarının hızla reaksiyona girmediği ortaya çıkmıştır.

Bağışıklık sistemi doğduğumuz andan itibaren gelişmeye başlar. Bu sebepten, bebekler sürekli uyumak ve emmek ister: Anne sütü ile bağışıklıkları güçlenir. İnsanın yaşamının ileriki dönemlerininde bu sürecin başa döndüğünü görürüz: Üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunuzda hemen uyumak istersiniz. Hastalığın yarattığı halsizlikten uykunuzun geldiğini zannedersiniz fakat aslında beyin bedeni korumak için sistemi yavaşlatır ve uyku ile antikorların güçlenmesine destek olup kişinin iyileşmesine yardımcı olur. Uyku ile antikorlar güçlenir, beden uykuda gevşer, enerji minimum seviyede harcanır: Kişi eğer iyi bir uyku geçirdiyse, yenilenen antikorlar, hücrelerin de desteğiyle kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlar. Bu sebeplerden ötürü, kendinizi sık sık dinlendirmeye ve sakin kalmaya dikkat edin.