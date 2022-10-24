Divali nedir? Divali festivali ne zaman?

24 Ekim 2022 Pazartesi, 14:57

Divali, Hinduların kutladığı ve başlangıcı Hindu takviminin Ashvin ayının 13. gününe denk gelen gündür. Divali "Işık festivali" anlamına gelen bir ulusal festivaldir. Hinduizm'deki en önemli festivallerden biri olan Divali 5 gün sürmektedir.

DİVALİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

Festivalin tarihleri ??her yıl değişir ve ayın konumuna göre belirlenir, ancak genellikle Ekim ve Kasım aylarına denk gelir. Bu yıl Diwali 24 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Son iki yıldır Covid-19 pandemisi nedeniyle şenlikler ya kısıtlamalarla yapılıyor ya da tamamen iptal ediliyordu. Ancak bu yıl kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte insanlar bayram kutlamalarına yoğun ilgi gösterdi.İnsanlar evlerini kandillerle aydınlatır ve hayatlarına iyi şanslar ve pozitiflik getirmek için kapılarının dışına renkli tozlar kullanılarak yapılan geleneksel tasarımlar olan rangolis çizerler. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da Delhi hükümeti hava kirliliğini engellemek için havai fişekleri yasakladı.

DİVALİ NEDİR?

Hinduların kutladığı ve başlangıcı Hindu takviminin Ashvin ayının 13. gününe denk gelen gündür. Divali "Işık festivali" anlamına gelen bir ulusal festivaldir. Hinduizm'deki en önemli festivallerden biri olan Divali 5 gün sürmektedir.

DİVALİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

Festivalin tarihleri ??her yıl değişir ve ayın konumuna göre belirlenir, ancak genellikle Ekim ve Kasım aylarına denk gelir. Bu yıl Diwali 24 Ekim Pazartesi günü başlıyor.

Son iki yıldır Covid-19 pandemisi nedeniyle şenlikler ya kısıtlamalarla yapılıyor ya da tamamen iptal ediliyordu. Ancak bu yıl kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte insanlar bayram kutlamalarına yoğun ilgi gösterdi.

İnsanlar evlerini kandillerle aydınlatır ve hayatlarına iyi şanslar ve pozitiflik getirmek için kapılarının dışına renkli tozlar kullanılarak yapılan geleneksel tasarımlar olan rangolis çizerler.



