Seyfi Dursunoğlu, doğum gününde anıldı
Hayata gözlerini 17 Ekim 2020’de yuman Seyfi Dursunoğlu, doğum günü olan 1 Ekim’de Zincirlikuyu’daki gömütü başında anıldı.
Fotoğraf: Vedat Arık
Anma törenine, merhum sanatçının yakınları ve mal varlığını bıraktığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) temsilcileri katıldı.
Törende konuşan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Platin, “Seyfi Bey çok kıymetlimiz. Biz huysuz kadınlara çok destek verdi. Sorgulayan, prensipleri olan, Cumhuriyetimiz için, Atatürkümüz için yol almaya çalışan ‘huysuz kadınlar’ olarak yola devam edeceğiz. Bize verdiği destek çok büyük. Güzel günleri hep beraber yaratacağız” dedi.
(Seyfi Dursunoğlu)
Usta sanatçının yeğeni Güliz Buyrukbilen, Dursunoğlu’nun vasiyetinin yerine getirilememesine dair duyduğu üzüntüyü paylaştı ve “İnşallah en kısa zamanda adalet yerini bulacak” diye konuştu.
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