Seyfi Dursunoğlu, doğum gününde anıldı

02 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Fotoğraf: Vedat Arık

Anma törenine, merhum sanatçının yakınları ve mal varlığını bıraktığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin (ÇYDD) temsilcileri katıldı.

Törende konuşan ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Lale Platin, “Seyfi Bey çok kıymetlimiz. Biz huysuz kadınlara çok destek verdi. Sorgulayan, prensipleri olan, Cumhuriyetimiz için, Atatürkümüz için yol almaya çalışan ‘huysuz kadınlar’ olarak yola devam edeceğiz. Bize verdiği destek çok büyük. Güzel günleri hep beraber yaratacağız” dedi.

(Seyfi Dursunoğlu)

Usta sanatçının yeğeni Güliz Buyrukbilen, Dursunoğlu’nun vasiyetinin yerine getirilememesine dair duyduğu üzüntüyü paylaştı ve “İnşallah en kısa zamanda adalet yerini bulacak” diye konuştu.