Sharon Stone’nun muhteşem dönüşü

Düşük bütçeli aksiyon-gerilim Önemsiz Biri’nin (2021) ABD’de hit olup gişede 57 milyon dolara ulaşacağını kimse beklemiyordu. Yeni Endonezya sinemasının öncülerinden korku-gerilim ustası Timo Tjahjanto ile John Wick’in senaristi Derek Kolstad, devam filmi için bir seçim yaptılar; aile babası, sevecen, sıradan, aynı zamanda soğukkanlılıkla gözünü kırpmadan adam öldüren suikastçı Hutch’ı olduğu gibi bırakıp, daha fazla dövüş, şiddet, kan, aksiyon, gerilim, komedi, karakter içeren bir senaryoyla “Önemsiz Biri 2”yi gerçekleştirdiler.

Bilindik tetikçilere hiç benzemeyen yaşı geçkin anti kahramanımız, gündelik ve profesyonel yaşamı arasında bocalar, mafyanın parasını yaktığı için federal hükümete borçlanmıştır, verilen listedekileri temizler, yorgundur, varoluş krizindedir. Ailesiyle birlikte tatil yapmak isteyince çocukken mutlu olduğu Plumerville kasabasına gider. Nereye giderse gitsin şiddetin onu bulduğu Hutch, karşısında silah-uyuşturucu kaçakçılığı yapılan, biyoterörizmin batağında, karaparanın aklandığı, yozlaşmış bir kasaba bulur. Rüşvetçi şerifle, eğlence parkının sahibiyle, en gaddar kötü Lendina’yla çatışır. Kumarhanelerin ve suç örgütünün kraliçesi Lendina Hutch’ın en zorlu rakibesidir. Koreografisi başarıyla düzenlenmiş gerçek yaşamdaki kirli, düzensiz yumruk dövüşlerinin sertliğini içeren sahneler, yapım tasarımları, görüntü çalışması, kurgu, ses tasarımı, çatışma bölümlerine göre özenle seçilmiş nostaljik içerikli şarkılar filmin atmosferini güçlendirir. Oyunculuklar başta Sharon Stone ve Bob Odenkirk olmak üzere çok etkileyici.

ŞİDDETLE DUYGUSALLIĞIN BULUŞMASI

Yönetmen Tjahjanto, Stone’u “Yılan gibi. Bazen çok sakin oynuyor ama bir anda çıldırıyor. Kesinlikle bir alfa kadın, kimseye aldırmıyor. Benzersiz bir kötü karakter yarattı” sözleriyle tanımlıyor. Temel İçgüdü’de (1992) bipolar kişilikli yazar Catherine Trammel rolüyle Hollywood yıldızına dönüşen Stone 22 yıl sonra kötücül Lendina’da parlıyor. “Tartışmalı, benzersiz bir kötü karakter oynadığım için çok şanslıyım. Şeytan evinize girince onu misafir etmeyin denen bir yerde büyüdüm. Lendina şeytanın ta kendisi” diyor. Hutch’da Bob Odenkirk romantik, sevgi dolu, ailesini koruyan kiralık katil rolünde doğal, inandırıcı. Karısını Gladyatör 2’deki Connie Nielsen, babasını kült klasik Geleceğe Dönüş serisinde bilim adamını oynayan Christopher Lloyd canlandırıyor. Rüşvetçi şerifte Tom Hanks’in oğlu Colin Hanks var. John Ortiz, RZA, Gage Munroe, Paisley Codorath’ında rol aldığı Önemsiz Biri 2 salt bir aksiyon değil, Hutch geçmişin canavarlarıyla savaşıyor, ailesini koruyor, şiddetle duygusal derinlik iç içe.

DÜNYAYI BİZ MAHVETTİK

Yeni Avrupa Sineması akımının öncülerinden Tom Tykwer’i; “Koş Lola Koş”, “Koku: Bir Katilin Hikâyesi”, “Bulut Atlası” filmleriyle tanıyoruz. Son çalışması psikolojik sosyal dramı “Işık”, Berlin Film Festivali’nin açılış töreninde gösterildi.

Engels’ler tipik parçalanmış bir çekirdek ailedir. Eski solcu baba Tim, kapitalist bir reklam şirketinde metin yazarıdır, serbest çalışan anne Milena hükümetten ödenek alıp Afrika’da kültürel yatırımların peşindedir, ergen ikizler Frieda ile Jon ebeveynlerinin liberal tutumlarına isyan ederler. Jon odasından hiç çıkmaz, sanal gerçeklikte dolanır, aktivist Frieda’ysa uyuşturucu kullanır.

Suriyeli göçmen Farah, hizmetçi olarak eve gelince her şey değişir. Diyaloglar, geçmişe dönüşler, patlak veren tartışmalar, duygusal anlar giderek artar. Kasvetli, sürekli yağmur yağan ana karakter Berlin kentinde duvarın yıkılmasının ardından çok sayıda yaralı insan yaşar. Tykwer, neoliberal sistemi, yabancılaşmayı, Almanya’nın sığnmacılara karşı üstenci tutumunu eleştirir, “Dünyayı biz mahvettik, yaptığımız zararı düzeltmeliyiz, bunu da ancak hep birlite yapabiliriz” der. Lars Eidinger, Nicoletta Krebitz, Tala Al Deen, Julius Gause, Elke Biesendorfer başarılı bir toplu performans sergiliyor.